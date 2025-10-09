Slušaj vest

Na Velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu sinoć je izvedena predstava „Labudovo jezero“. Do poslednjeg mesta ispunjeno gledalište, gosti iz cele zemlje i regiona, brojne diplomate i dobar deo beogradske publike, od same uvertire pratili su budno svaki pokret. Gotovo bez daha, različite generacije su uživale u usklađenoj i tehnički preciznoj igri solista i ansambla novosadskog Baleta, dok su neponovljivi aplauzi pratili svaki izlazak na scenu slavnih internacionalnih baletskih zvezda – Jane Salenko i Danila Simkina.

DANIL SIMKIN I JANA SALENKO PODIGLI PUBLIKU NA NOGE! Foto: Marija Erdelji

Na poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Salenko i Simkin nastupili su kao gosti u jednom od najvoljenijih klasičnih dela, “Labudovom jezeru” u koreografskoj obradi Vladimira Logunova, i pod dirigentskom palicom Mikice Jevtića. Savršenstvo izvođenja, u tehničkom i stilskom smislu, začinjeno je neuhvatljivim skokovima, bezbrojnim okretima, i lakoćom igre kakva se ne pamti na sceni Srpskog narodnog pozorišta.

Foto: Marija Erdelji

Ujedno, Danil Simkin je ovom predstavom želeo da podrži brojne mlade igrače koji su ove sezone došli u Novi Sad i zapravo sinoć debitovali u najsloženijem klasičnom baletu. Samo nekoliko dana od premijere savremenog koreografskog diptiha „Dobre vibracije“ Maše Kolar i Jakopa Godanija, i gostovanja u Sarajevu, “Labudovo jezero” je za mlade novosadske igrače, posve internacionalog sastava, predstavljalo izuzetan izazov.

Foto: Marija Erdelji

Ipak, gostovanje Danila Simkina i Jane Salenko u “Labudovom jezeru” nije samo umetnički događaj sezone za Srbiju, već trenutak koji je usmerio pažnju evropske baletske javnosti na ansambl Srpskog narodnog pozorišta. Predstava koja ostaje upamćena kao trijumf umetnosti i emocija.

Foto: Marija Erdelji

“Aju Jung sam upoznao u Italiji. O ovom gostovanju razgovarali smo svega pet minuta. I sve se dogodilo onako kako smo zamislili. Drago mi je da sam mogao da nastupim na sceni na kojoj je moj otac, davne 1988. godine, nastupio u okviru baletske gala večeri Jugoslovenskog baletskog takmičenja. Oduševljen sam energijom mladih igrača, i nadam se da ćemo se uskoro ponovo sresti.” – rekao je Simkin novinarima.

Foto: Marija Erdelji