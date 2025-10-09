Slika Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika, koju je naslikao austrijski slikar Emil Bruno, posle 131 godinu kako je nastala stavljena je po prvi put na prodaju!

Slika, koja nosi naziv “Die Mussestunde”- “Vreme odmora”, prodaje se po ceni od 28.300 evra u poznatoj bečkoj galeriji “Entzmann Reinhold & Sohn”, saznaje Globalna mreža.rs.

Emil Bruno (1868- 1944) naslikao je ovu sliku 1894. godine i ona je sve vreme bila deo zbirke umetnika, odnosno nikada nije bila u privatnom vlasništvu.

Foto: Wikipedia

Izmišljena scena iz Vukovog života

Naslikana tačno trideset godina posle Vukove smrti, ova impozantna slika zapravo predstavlja ’’izmišljenu scenu iz života Vuka Stefanovića Karadžića’’, što se može protumačiti kao umetnikov izraz slobode da spoji realistični prikaz Vukove svakodnevnice i fiktivne naracije.

U pitanju je ulje na platnu i izrađena je u veličini 71x58cm. U odličnom je stanju, baš kao i ram koji je originalan i pozlaćen. Na poleđini raskošnog rama nalazi se etiketa čuvene bečke ’’Kuće umetnika’’ (Künstlerhaus): 1894/569 koja je oštećena kao i etiketa bečkog pozlatara i proizvođača ramova ’’Ant. Schellerrer’’.

Slika bila na izložbi 1894.

Ova slika, kako su iz Globalne mreže saznali u pomenutoj galeriji, bila je izložena na Trećoj međunarodnoj umetničkoj izložbi u ’’Kući umetnika’’ u Beču od 6. marta do 3. juna 1894. godine. Zanimljivo je i da se nalazi u katalogu, odnosno publikovana je u knjizi ’’Austrijski slikari 19. veka’’ autora Hajnriha Fuksa, u odeljku XX, broj 27, na strani 112.

Vuk Stefanović Karadžić godinama je živeo u Beču, gde je i premunuo 7. februara 1864. i sahranjen je na groblju Sankt Marx. Tek 1897. godine njegovi posmrtni ostaci preneseni su u Beograd u portu Saborne crkve.

Vuk Stefanović Karadžić Foto: Profimedia

Kuća u Beču u kojoj je živeo obeležena spomen tablom

U trećem bečkom okrugu, u ulici Marokkanergasse 3 nalazi se kuća u kojoj je Vuk Karadžić živeo i umro, iako je tokom svog boravka u austrijskoj prestonici nekoliko puta menjao adrese. Na zgradi se nalazi spomen ploča na kojoj dvojezično piše: ’’Ovde je živeo, radio i umro Vuk Stefanović-Karadžić, tvorac srpskog književnog jezika i literature’’.