Američki glumac Ron Din, poznat po brojnim ulogama detektiva i agenata u filmovima i serijama, preminuo je u 87. godini.

Vest o njegovoj smrti, koja se dogodila 5. oktobra, potvrdila je njegova životna saputnica Megi Nef u emotivnoj poruci za magazin Variety.

"Izdahnuo je tačno u 16 časova, nakon što je pozdravio svoje voljene sestre. Borio se kao ratnik samo da bi ih još jednom video. Kada smo ostali sami, držala sam ga za ruku i rekla mu da može da se pusti. Pogledao me je s poverenjem i otišao mirno. Bio je to dubok i dostojanstven oproštaj. Jak čovek - do samog kraja" poručila je Nef.

Ron Din je rođen 15. avgusta 1938. godine u Čikagu, a glumačku karijeru započeo je sredinom sedamdesetih. Prvu veću ulogu ostvario je 1983. u filmu "Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano" uz Toma Kruza. Dve godine kasnije pojavio se u kultnom filmu "Klub ranoranilaca" (The Breakfast Club, 1985) reditelja Džona Hjusa, gde je tumačio oca lika kog je igrao Emilio Estevez.

Publika ga pamti i po ulogama u ostvarenjima kao što su Boja novca (Martin Skorseze, 1986), Niko (1988), Bez zajedničkog jezika (Nothing in Common, 1986) uz Toma Henksa i Džekija Glisona, The Package (1989) sa Tomijem Lijem Džonsom i Džinom Hekmenom, te u hitu Il cavaliere oscuro (The Dark Knight, 2008) Kristofera Nolana, gde je igrao detektiva Vuerca.

Din je glumio i u poznatom trileru Bekstvo (The Fugitive, 1993) uz Harison Forda i Tomija Lija Džonsa, kao i u filmu Klijent (The Client, 1994) Džoela Šumahera.

Pored filmskih ostvarenja, imao je i bogatu televizijsku karijeru - pojavljivao se u serijama "Murder, She Wrote" "Ultime dal cielo", "Karen Sisko", "Cold Case - Nerešeni zločini" i "ER - Hitna služba".