Glumica Vanda Perdelvic preminula je u jednoj klinici u Hamburgu nakon biciklističke nesreće koju je doživela 28. septembra.

Vanda je vozila vicikl u hamburškom delu grada Rotherbaum, kada je ispred nje stao Ford Transit da bi putniku na suvozačevom mestu omogućio da izađe.

Glumica je udarila u otvorena vrata automobila, pala i zadobila životno opasne povrede glave. Trenutno nije poznato da li je nosila kacigu. Prevezena je kolima hitne pomoći u bolnicu gde je podlegla povredama. To je potvrdio BILD iz okruženja glumice.

Vanda Perdelvic potiče iz umetničke porodice. Njena majka, Hajdrun, bila je glumica i stalni član ansambla u Dojčes teatru u Berlinu 24 godine.

Vanda Perdelvic Foto: Youtube printscreen

Njen otac, Rajnhard Helman (80), radio je kao reditelj i glumac na brojnim pozornicama, uključujući i ulogu u "Policrajrufu" Vanda je debitovala pred kamerom sa 16 godina, kasnije je studirala glumu u Rostoku, a potom se bavila strastvenom pozorišnom karijerom, uključujući nastupe u pozorištu Maksim Gorki u Berlinu, Dojčes teatru i Šaušpilu u Esenu.