Naime, on je na društvenim mrežama objavio kadar sa zajedničkog snimanja,a onda se prisetio snažnih reči koje je upravo reditelj izgovarao:

"Svojim glumcima koje je nadživeo ili koji su otišli prerano, naš Šotra je napisao: ,,Ne možete nas napustiti tek tako. Vaši filmovi vrte se neprekidno. Za vama ostaju priče o vašim osobenostima,te puno šaljivih zgoda i neumrlih duhovotosti." U ime najveće zahvalnosti i neumrle nežnosti sada tvoji glumci citiraju tebe i poručuju ti - ,, Ne možeš nas ostaviti tek tako..."

Ostvario više od 120 projekata i ostavio amanet

Zdravko Šotra potpisao je više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja,koja su imala veliku gledanost i na televiziji i u bioskopima.

U poslednjem intervjuu za Kurir, Šotra je otkrio da ima mnogo priča koje nije snimio, uključujući i onu koja mu je bila najvažnija:

- Sad sam dao tu priču Lordanu Zafranoviću, a govori o tome kako je nestalo Kosovo. To je priča o jednom čoveka koji je poverovao u komunizam i druga Tita. On je radio s Fadiljem Hodžom i video je kako nestaje Kosovo i kako to Fadilj radi. On je napisao pismo Titu, a Broz ga odmah vrati Fadilju. Hodža je njega odmah poslao na Goli otok. To je takva priča, a istinita, o jednom velikom čoveku. I nisam uspeo da ga snimim. I sad sam je dao u amanet Lordanu Zafranoviću, pa neka on proba, rekao je Šotra.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. godine u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. godine, u klasi profesora Vjekoslava Afrića.

Na Televiziji Beograd radio je od njenog osnivanja 1958. godine do 2001. godine, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji srpske kinematografije i televizije.