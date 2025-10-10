Slušaj vest

Promocije knjige Nataše Jankovski pod nazivom "Čarobnica zodijaka", održala se juče u Beogradu.

Nataša je inače devojka sa autizmom, ali izuzetnih intelektualnih sposobnosti, razvijene mašte, a koja se ujedno bavi i baletom i glumom, a koja, kako kaže, živi u svom bogatom unutasnjem svetu maste i fantazije. Inače, Nataša i njeni roditelji članovi su udruzenja građana Mimoza plus:

Nataša Jankovski Foto: Kurir Televizija

- Ta knjiga je u stvari moj unutrašnji svet koji je rešila da izađe na površinu u jednom trenutku, a inspirisali su me moji profesori i moje školovanje. U knjizi se radi o 12 profesorki koje su čarobnice zodiaka, imaju čarobne moći i bore se protiv jednog zlog čarobnjaka. Knjiga propagira prave vrednosti, pomogla mi je moja porodica i mnogi ljudi oko mene koji su bili tako dobri i hteli da pomognu - ispričala je Nataša.

Osnivač Udruženja Mimoza Plus Smiljana Stanković, govorila je o Nataši, koja je član upravo ovog udruženja:

Smiljana Stanković Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo jako talentovane članove i vrlo često imamo majke i ćerke, a evo ovog puta imamo celu porodicu, otac i majka su članovi našeg, a njihova ćerka je vrlo često sa nama i kao što vidite ona je napisala svoj prvi roman. To je veliki uspeh za nju i mi smo hteli da je podržimo i zahvaljujemo se Kurir televiziji što je dala medijsku podršku, mnogo nam znači. Nataša upravo piše drugi roman, tako da čućemo mi još o Nataši.

