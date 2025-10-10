Slušaj vest

Premijera nove predstave „Slika Dorijana Greja“ biće održana u petak, 10. oktobra, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP) u Beogradu, sa početkom u 20.30 časova, najavljeno je iz ovog prestižnog teatra.

Režiju potpisuje Nataša Radulović, dok glumačku postavu čine Joakim Tasić, Srđan Timarov, Vesna Čipčić, Teodor Vinčić, Jana Nenadović i Stefan Jevtović.

Kultni roman Oskara Vajlda o lepoti i propadanju

Predstava je inspirisana čuvenim romanom Oskara Vajlda, „Slika Dorijana Greja“, koji donosi priču o mladiću opsednutom sopstvenom lepotom i o portretu koji stari umesto njega.

Slikar Bazil Holvard, fasciniran Dorijanovim izgledom, naslikava njegov portret — ali taj čin pokreće niz događaja koji otkrivaju mračnu stranu umetnosti, taštine i morala.

Iako je roman po objavljivanju izazvao brojne kontroverze i kritike, vremenom je postao klasik svetske književnosti i simbol večite borbe između duhovne čistote i želje za večnom mladošću.

Joakim Tasić: „Predstava je uzbudljivo cirkusko iskustvo“

Naslovnu ulogu tumači Joakim Tasić, koji je izjavio da je ovo jedno od retkih dela „za koje žalite što ne možete da ga sami pogledate“.

– „Predstava je vrlo uzbudljiva estetska i dramska forma koja ne traje dugo, svega sat i po vremena. To je jedno uzbudljivo cirkusko iskustvo, sa neobičnim scenskim pokretom i vizuelnim elementima“, rekao je Tasić.

Umetnički tim iza scene

Scenografiju potpisuje Jasmina Holbus, kostime Biljana Grgur, a muziku Ana Krstajić. Za scenski pokret zadužena je Marta Bjelica, dok je Ljiljana Mrkić Popović oblikovala scenski govor.

Predstava „Slika Dorijana Greja“ obećava da će publici doneti intenzivno estetsko iskustvo, kombinaciju drame, simbolike i vizuelne magije – pravi spektakl na maloj sceni JDP-a.

