Nova sezona jedne od najpopularnijih domaćih TV serija „Crna svadba“ dostupna je od prošle nedelje na svim platformama Telekoma Srbija i to u celosti za sve poklonike misterije i napete trilerske priče. Isprepletane linije koje nas vode mnogo decenija unazad, a sa čijim se posledicama glavni junaci susreću i danas, paralelno nas uvode u novi svet mitova i narodnih verovanja.

Foto: Firefly Production

Prvu sezonu Crne svadbe smo dobro upamtili po terminu „katabaza“, koji se odomaćio u svakodnevnom govoru, a u novih deset epizoda sačekaće nas „đavolje kolo“, simbol koji se često pominje u domaćem predanju. Đavolje kolo označava mesto na kojem su, verovalo se, noću đavoli igrali i pevali. U travi bi ujutru ostao spaljen krug — trag njihovog plesa. Narod je izbegavao ta mesta, jer ko bi nagazio u kolo, mogao bi izgubiti razum, sluh ili dušu. U nekim krajevima pričalo se da to nisu bili đavoli, već začarani ljudi koji su igrali dok im se kosti ne pretvore u pepeo. U nastavku „Crne svadbe“, đavolje kolo nije samo legenda. To je mesto gde se prostor i vreme preklope, gde se prošlost i budućnost dodiruju.

„Najzanimljivije mi je zato što nastavak serije negde ruši ustaljene barijere na koje smo navikli. Spoj mistike, trilera i avanture i horora do sada nije viđen kod nas. I ja se radujem uvek svakom pomaku naše kinematografije ka nekim svetskim okvirima na koje smo navikli davno“, izjavio je Predrag Bjelac, jedan od glavnih protagonista.

Foto: Firefly Production

Upravo zato je „Crna svadba 2“ jedna od onih serija koju nećete želeti da pauzirate, u iščekivanju različitih unutrašnjih borbi glavnih junaka, kao i večitog sukoba svetla i tame.

Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja, donose nam TS Media i produkcijska kuća Firefly, a njeno novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.