Za Jovana Belobrkovića ovo leto i jesen su radni. Ekipa TV Ekrana zatekla je glumca na snimanju nastavka hvaljene serije "Tunel", koju zajedničkim snagama rade Telekom Srbija i "Zilion film". Publika je možda zapazila Jovana u epizodama u projektima "Blok 27", "Močvara" i "Grupa", a trenutno ga gledamo u sitkomu "Miholjsko leto" na RTS.

"Tunel" je već u prvoj sezoni osvojio srca publike. Šta nas očekuje u nastavku i na koji način se vaš lik Miloš Petrović razvija?

- Kraj prve sezone najavljuje okolnosti u kojima zatičemo Miloša na početku druge sezone. Miloš se sada prvi put nalazi u situaciji u kojoj mora da postavi jasne prioritete, donese ključne životne odluke i prihvati činjenicu da ne može uvek imati potpunu kontrolu nad okolnostima koje ga okružuju. Verujem da će upravo zbog ove nove životne faze kroz koju Miloš prolazi razvoj radnje biti izuzetno uzbudljiv i dinamičan.

Dragan Petrović, Jovan Belobrković i Minja Peković Foto: Telekom Srbija i Zillion film

Kako su se snašli novi članovi ekipe? Tu su dva nova reditelja i ima dosta glumačkih pojačanja...

- Rad na seriji ili filmu je pre svega timski proces koji podrazumeva podjednaki angažman svakog člana ekipe, samim tim svaki novi član ekipe donese neku novu energiju i drugačiju perspektivu, tako da je to i ovde slučaj.

Da li je bilo nekih scena na snimanju "Tunela 2" koje su vas posebno iscrpele ili ostavile jak emotivni utisak?

- Snimanje serije je samo po sebi veoma zahtevno, s obzirom na veliki broj radnih dana i sati provedenih na setu, što može biti fizički i mentalno iscrpljujuće. Zbog toga ne bih mogao da izdvojim neku konkretnu scenu kao posebno tešku. Ipak, ono što je za mene predstavljalo novo iskustvo bio je, na primer, rad s psom na setu, to je nešto što iziskuje dodatnu pažnju, strpljenje i poseban pristup tokom rada, ali i zadovoljstvo.

Svetozar Cvetković Foto: Nikola Ristić RTS

Od oktobra je na male ekrane stigao sitkom "Miholjsko leto", koji je potpuno drugačiji žanr. Igrate biznismena i sina generala kog tumači Svetozar Cvetković.

- Da, imao sam priliku da sarađujem sa Svetozarom Cvetkovićem pre 15 godina, kada sam tek izašao sa akademije. Igrali smo u predstavi "Višnjik" i zaista sam dosta naučio od njega, tako da sam se radovao da ponovo sarađujemo, a pored toga, bilo je lepo iskustvo sarađivati i s kolegama s kojima nisam do sada imao prilike da sarađujem.

Humor u "Miholjskom letu" oslanja se na svakodnevne situacije u jednom domu za stara lica i poigrava se sa odnosima u porodici. Šta vam je najbliže u tom humoru, a šta vam je bilo najteže da odigrate?

- Okolnosti u kojima se nalaze likovi iz serije predstavljaju situacije u kojima može da se nađe svako od nas, duhoviti pristup tome je nešto što pomaže da se lakše poistovetimo s likovima i prepoznamo situacije iz svog života. Odnos između oca i sina je za mene bio posebno interesantan, to je univerzalni odnos koji u ovim okolnostima postaje duhovit i zabavan.

Foto: Gordan Jović, RTS

Šta ste novo naučili o sebi kao glumcu radeći na ovim dvema potpuno različitim serijama?

- Svaki projekat donese nešto novo i u svakom naučim nešto novo. Volim da se oprobam u različitim stvarima i da prihvatam glumačke izazove, to je ono što ovaj posao i čini zanimljivim.

Gledaćemo vas i u filmu "Mraz" Pavla Vučkovića i seriji i filmu "Saučesnici" Marka Novakovića. Možete li nešto da nam otkrijete o ovim projektima?

- Bilo mi je veliko zadovoljstvo da sarađujem i s jednim i s drugim rediteljem, filmovi su dosta različiti i jako se radujem da pogledam oba.

Foto: Nemanja Nikolić