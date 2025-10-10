Slušaj vest

Film "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića osvojio je Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi.

- Filmovi u Vanguard selekciji donose novi talas darovitih pripovedača čije priče otkrivaju raznolikost i maštovitost filmskog izraza iz svih krajeva sveta. Forma, stil i žanr u ovim delima prepliću se i pomeraju granice, dajući novi dah poznatim narativima – ili stvarajući sasvim nove. Ovo je prostor gde se očekivanja ostavljaju po strani, a otkrivaju skriveni dragulji, istakla je Sonja Baksa, kustoskinja selekcije Vanguard.

Kadar iz filma Vetre, pričaj sa mnom Foto: Promo

Povodom nagrade, autor filma je izjavio: - Ovakvo priznanje nam mnogo znači, jer makar na trenutak skreće pažnju na glas jednog malog, nezavisnog filma i otvara prostor da se taj glas čuje sve do preko okeana. Sve dok ima ko da sluša, Vetar će i da govori, a sećanje na moju majku Negricu biće sačuvano zauvek.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o svojoj majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju. U filmu igraju članovi njegove porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici.

U filmu igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović, i pas Lija.

Film je na ovogodišnjem 38. izdanju Bolzano Film Festivala Bozen (BFFB) u Italiji osvojio Glavnu nagradu za najbolji film u takmičarskom programu. Film je osvojio i nagradu za najbolji međunarodni dugometražni igrani film na prestižnom Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku. Ostvarenje Stefana Đorđevića proglašeno je najboljim i na ovogodišnjem 31. Sarajevo Film Festivalu. Film je osvojio East of Europe nagradu na CineFest Miscolc festivalu u Mađarskoj, dok je Marko Brdar, direktor fotografije osvojio je nagradu za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF).

Kadar iz filma Vetre, pričaj sa mnom Foto: Promo

Direktor fotografije je Marko Brdar, montažeri su Tomislav Stojanović i Dragan von Petrovic, scenografkinja Dragana Baćović, kostimografkinja Biljana Grgur, snimatelj zvuka Bojan Palikuća, kompozitor Ivan Judaš, Julij Zornik je bio zadužen za dizajn i miks zvuka, Savina Smederevac je izvršna producentkinja, dok je Milica Tomović bila supervizorka režije.

Film „Vetre, pričaj sa mnom“ nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske, i predstavlja još jedno snažno autorsko ostvarenje u filmografiji Stefana Đorđevića, poznatog po poetičnim i vizuelno upečatljivim filmovima koji se bave ličnim, društvenim i ekološkim temama.

Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Film je podržan je od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije, Medija fonda Evropske unije, Slovenskog filmskog centra i Viba filma, Hrvatskog audiovizuelnog centra i švajcarskog fonda Vision Sud Est. U fazi post produkcije učestvovao je u okviru industrijskog dela programa Les Arcs Work in Progress gde je osvojio specijalno priznanje žirija, kao i u programu radionice First Cut Lab RE-ACT 2023.

Kadar iz filma Vetre, pričaj sa mnom Foto: Promo

Stefan Đorđević je rođen 1987. godine u Boru. Upoznaje se sa svetom filma tumačeći jednu od dve glavne uloge u filmu „Tilva Roš“ Nikole Ležaića. „Tilva Roš“ je bio nominovan za Evropsko otkriće od strane Evropske filmske akademije. Završio je osnovne i master studije Kamere na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirao je sa kratkim igranim filmom „Kamen u ruci“ u režiji Stefana Ivančića, koji je premijerno bio prikazan u ACID programu Kanskog filmskog festivala. Režirao je kratki igrani film “Poslednja slika o ocu“, koji je selektovan na preko 50 internacionalnih festivala i nagrađen je na festivalima u Lokarnu, Sarajevu, Zagrebu, FAF-u i drugim. Kratki dokumentarni film „Portret umirućeg džina“ je prikazan na smotri Venecijanskog Bijenala arhitekture 2021. u sklopu srpskog paviljona i imao je premijeru na festivalu FIPA DOC.

