Ministar kultureNikola Selakovićobišao je Ribaševini radove na obnove kuće Mihaila Milovanovića koji se realizuju u okviru programa „Užice- prestonica kulture Srbije“ i istakao da je na ovaj način ispravljena istorijska nepravda prema jednom od najdarovitijih i najvećih slikara međuratne epohe u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Selaković je rekao da je Mihailo Milovanović čovek koji je svojim umetničkim opusom ozbiljno zadužio srpski rod ali je to čovek koji je doživeo ozbiljnu i veliku istorijsku nepravdu, te da je vilu podigao 1930. godine po svojoj meri, po svojim nacrtima i u tom objektu bio je njegov umetnički atelje.

„Dok su nas decenijama učili o slavi i časti onoga što se zvalo Užička republika izbegavali su da pričaju o onome što su bile neizbrisive i neuništive mrlje na toj tvorevini. Jedna od najvećih mrlja, jedna od najvećih moralnih propasti i posrnuća Užičke republike jeste bila tragična smrt ne samo Mihajla Milovanovića jer je najpre Mihailo Milovanović paradigma žrtve te Republike koja je stradala zbog ljudske zavisti, koja je stradala zbog ljudske zlobe, koja je stradala zbog toga što mu se nije oprostilo što je spasavao od nemačkog okupatora zarobljene članove porodica pojedinih Užičana i nije mu se oprostila njegova umetnička prošlost i činjenica da je bio najpoznatiji slikar srpske vrhovne komande u toku Prvog svetskog rata”, rekao je Selaković.

Ministar je naglasio da se Mihailo Milovanović sa svojim sunarodnicima, vratio kao borac u oslobođenu otadžbinu i da je u njoj nastavio da stvara, ali da je doživeo svoju nepravdu poslednjeg dana Užičke republike kada je sa više stotina „a neko bi rekao i preko hiljadu Užičana“ streljan od strane vlasti Užičke republike i najverovatnije pokopan u neku masovnu grobnicu.

„Kao što nismo odustali od toga da započnemo ove radove, tako nećemo odustati dok ih ne završimo i dok naredne, odnedavno započete, umetničke kolonije Mihailu Milovanoviću u čast ne budemo održavali upravo ovde. Očekujem da već u novembru otvorimo novu stalnu postavku Narodnog muzeja u Užicu u okviru kog je jedan od najvrednijih delova, jedna od najlepših zbirki upravo zbirka slika velikog Mihaila Milovanovića i da na svake dve do tri godine užički muzej, odnosno grad Užice, Republika otkupe nešto od njegovih fantastičnih dela rasutih po čitovom svetu i vrate ih ovde u njegov rodni kraj“, rekao je Selaković.

Govoreći o Mihailu Milovanoviću, Selaković je rekao da je taj čovek bio umetnički genije koji je sam dizajnirao jednu vrstu ćiriličkog fonta i da je sve što je radio na crkvama u užičkom kraju, radio upravo tom svojom ortografijom i najavio da će taj font biti promovisan i u Muzeju ćirilice.

Nakon obilaska radova na obnovi kuće, ministar Selaković otvorio je izložbu radova sa likovne kolonije posvećene Mihailu Milovanoviću

povodom Dana grada upriličenu u Narodnom pozorištu Užice i prisustvovao u svečanoj sednici Skupštine Grada Užice i akademiji.

