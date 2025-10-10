Slušaj vest

Nove epizode druge sezone "Tajkuna" premijerno stižu na platformu Voyo u petak i subotu.

Vladan je usredsređen na Milu, ali u pozadini se odvija niz burnih događaja. Vladan sprovodi sopstvenu istragu događaja koji su ga zadesili prethodnih nedelja i ubrzo dolazi do prvih rezultata, otkrivajući brojne tajne. Iako nije očekivao preokret koji se dogodio, morao je da preduzme korake kako bi sprečio nove nevolje. Jedan od njih bio je i povratak ćerke Mile kući.

- Moramo je odvojiti od tog skota, u očaju govori Vladanova bivša supruga dok nervozno apeluje na tajkuna da deluje i vrati njihovu ćerku.

Mila je uznemirena i staje u odbranu muškarca koga voli, ali da li je sve onako kako izgleda? Vladan ima četiri dana da donese veliku i važnu odluku, a odluku je doneo i Dušan, čiji se život menja iz korena. Dogodila se i prva smrt, a svi žele brzu osvetu.

Korisnicima Yettela i SBB-a dugoočekivana druga sezona serije "Tajkun" dostupna je ekskluzivno na VOYO platformi.

