Slušaj vest

Muž poznate rediteljke Jasmile Žbanić, producent Damir Ibrahimović, preminuo je sinoć u Sarajevu u 60. godini.

Ibrahimović je bio poznati producent koji je zajedno sa Jasmilom imao produkcijsku kuću "Deblokada".

Damir Ibrahimović je rođen 18. jula 1965. godine, u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Direktor je Udruženja umjetnika "Deblokada" i producent i režiser dugometražnih i kratkometražnih filmova.

Jasmila i Damir imaju kćerku Zoe.

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustitePop kulturaPREMINUO OSKAROM NAGRAĐENI PRODUCENT "KUMA": Glumačke legende se opraštaju od svog prijatelja koji je umro u 94. godini
profimedia0560363171-copy.jpg
Pop kulturaPREMINUO ČUVENI HOLIVUDKI PRODUCENT I "KRALJ FILMOVA": Slavni glumac nas napustio u 98. godini
1101-epa-sebastien-nogier-copy.jpg
Pop kulturaUmro čuveni rok muzičar u 82. godini: Porodica potvrdila tužne vesti
Umro Džon Lodž
Pop kulturaMemoari Ozija Ozborna otkrili šokantne detalje o Metju Periju: Iz jednog razloga je dolazio u njegovu kuću
Metju Peri

Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir