Mediji iz Sarajeva objavili su tužne vesti.
Tuga
Producent Damir Ibrahimović umro u 60. godini: Bio je u braku sa čuvenom rediteljkom Jasmilom Žbanić
Slušaj vest
Muž poznate rediteljke Jasmile Žbanić, producent Damir Ibrahimović, preminuo je sinoć u Sarajevu u 60. godini.
Ibrahimović je bio poznati producent koji je zajedno sa Jasmilom imao produkcijsku kuću "Deblokada".
Damir Ibrahimović je rođen 18. jula 1965. godine, u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Direktor je Udruženja umjetnika "Deblokada" i producent i režiser dugometražnih i kratkometražnih filmova.
Jasmila i Damir imaju kćerku Zoe.
(Kurir.rs/Avaz)
Reaguj
Komentariši