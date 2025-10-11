Slušaj vest

Na sinoć završenom međunarodnom televizijskom festivalu Prix Europa, jednom od najprestižnijih takmičenja javnih servisa u Evropi, serija „Sablja“ osvojila je nagradu za najbolju igranu televizijsku seriju u 2025. godini.

Festival se već 37 godina održava u Berlinu, a ceremonija dodele nagrada održana je u prepunoj dvorani Gradske skupštine Berlina – Rotes Rathaus.

Jaka konkurencija i velika priznanja

U konkurenciji sa javnim servisima Francuske, Nemačke, Holandije, Španije, Belgije, Poljske, Norveške, Švajcarske, Portugalije, Estonije, Italije i Bugarske, serija „Sablja“ prepoznata je kao:

„Izuzetno delo koje govori o recentnoj istoriji Srbije i koje u svim elementima televizijskog izraza postavlja najviše standarde u proizvodnji ove vrste programa.“

Pogledajte u galeirji fotografije iz serije "Sablja":

Sablja Foto: This and That Productions

Kreatori, reditelji i koscenaristi serije su Vladimir Tagić i Goran Stanković, a produkciju su realizovali RTS i producentska kuća This and That productions.

Nagradu je u ime Radio-televizije Srbije primio urednik serije Marko Novaković, koji je zahvalio osamnaestočlanom žiriju iz svih zemalja učesnica, manjinskim koproducentima i distributeru serije.

Ostala priznanja na Prix Europa 2025

Za najbolji evropski televizijski film proglašen je „Izveštavanje“ Javnog servisa Francuske (TV France).
Specijalna priznanja u igranim kategorijama pripala su:

  • Belgijskoj seriji „Ovo nije istraga ubistva“
  • Nemačkom TV filmu „Jedan septembarski dan“

Međunarodni uspeh serije „Sablja“

Ovo je šesto međunarodno priznanje seriji „Sablja“, koja je već osvojila nagrade na festivalima:

