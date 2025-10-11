Veliki uspeh za "Sablju": Proglašena za najbolju evropsku seriju na festivalu “Prix Europa” u Berlinu
Na sinoć završenom međunarodnom televizijskom festivalu Prix Europa, jednom od najprestižnijih takmičenja javnih servisa u Evropi, serija „Sablja“ osvojila je nagradu za najbolju igranu televizijsku seriju u 2025. godini.
Festival se već 37 godina održava u Berlinu, a ceremonija dodele nagrada održana je u prepunoj dvorani Gradske skupštine Berlina – Rotes Rathaus.
Jaka konkurencija i velika priznanja
U konkurenciji sa javnim servisima Francuske, Nemačke, Holandije, Španije, Belgije, Poljske, Norveške, Švajcarske, Portugalije, Estonije, Italije i Bugarske, serija „Sablja“ prepoznata je kao:
„Izuzetno delo koje govori o recentnoj istoriji Srbije i koje u svim elementima televizijskog izraza postavlja najviše standarde u proizvodnji ove vrste programa.“
Pogledajte u galeirji fotografije iz serije "Sablja":
Kreatori, reditelji i koscenaristi serije su Vladimir Tagić i Goran Stanković, a produkciju su realizovali RTS i producentska kuća This and That productions.
Nagradu je u ime Radio-televizije Srbije primio urednik serije Marko Novaković, koji je zahvalio osamnaestočlanom žiriju iz svih zemalja učesnica, manjinskim koproducentima i distributeru serije.
Ostala priznanja na Prix Europa 2025
Za najbolji evropski televizijski film proglašen je „Izveštavanje“ Javnog servisa Francuske (TV France).
Specijalna priznanja u igranim kategorijama pripala su:
- Belgijskoj seriji „Ovo nije istraga ubistva“
- Nemačkom TV filmu „Jedan septembarski dan“
Međunarodni uspeh serije „Sablja“
Ovo je šesto međunarodno priznanje seriji „Sablja“, koja je već osvojila nagrade na festivalima:
- Canneseries (Francuska)
- Serial Killer (Češka)
- Magnolia Awards (Kina)
- Heart of Europe (Poljska)
Bonus video: Ovacije za seriju "Sablja"