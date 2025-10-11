Slušaj vest

Danas će se na Novom groblju u Beogradu održati ispraćaj za kremaciju proslavljenog reditelja i scenariste Zdravka Šotre, koji je preminuo 8. oktobra u 93. godini. Prijatelji, saradnici i brojni obožavaoci okupiće se danas da se oproste od jednog od najznačajnijih stvaralaca domaće televizije i filma.

Počelo je opelo slavnom reditelju. Mnogbrojni okupljeni su ostali napolju, nisu mogli da uđu u kapelu. Ivan Bosiljčić stigao je nakon početka opela da se oprosti od reditelja.

Glumica Svetlana Ceca Bojković došla je u crnom kaputu i napčarima, a u rukama je takođe nosila belu ružu. Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković takođe su došli da se oproste od Šotre. Za njima idu odmah Slobodan Boda Ninković i Branimir Brstina. Tu su i Ljubomir Bulajić, kao i Tamara Aleksić. Tu su i Svetozar Cvetković, Nikola Kojo, Bojana Lekić, Ljubomir Ršumović i Vesna Pećanac.

Vuk Drašković stigao je na Novo Groblje u crnom mantilu. Novinarka Tanja Peternek takođe je došla da se oprosti od reditelja. Zoran Živković u pratnji Biljane Vilmon došao je na ispraćaj a u raukama je nosio crvenu ružu. Sa istim cvetom pristigao je i reditelj Lordan Zafranović, a tu su i Caci Mihailović i Goran Marković. Stigao je i Radoš Bajić sa belom ružom.

Među prvima je na sahranu stigla Neda Todorović, supruga preminulog reditelja uz koju su bili priajtelji i porodica. Polako pristižu brojni poštovaoci Šotrinog lika i dela. Pre nje je stigao njegov sin Marko koji je u crnini primao saučešće ispred kapele.

Život i delo Zdravka Šotre

Zdravko Šotra ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, sa više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja. Njegove serije i filmovi, spoj predratnog građanskog i poratnog revolucionarnog sveta, malih varoši i velikih vizija, i danas plene gledaoce i inspirišu nove generacije.

Šotra je majstorski spajao istorijsko i individualno, zabavno i kulturno, stvarajući likove i priče koje i decenijama kasnije žive u sećanju publike.

Biografski podaci

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

