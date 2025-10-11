Ovo je sin Zdravka Šotre: Marko se skoro nikad ne pojavljuje u javnosti, nem od bola se oprostio od slavnog oca
Na ispraćaju za kremaciju legendarnog reditelja Zdravka Šotre izjave saučešća primali su njegov sin Marko Šotra i udovica Neda Todorović.
Odeven u crninu, vidno potresen i utučen, Marko Šotra danas je primao izraze saučešća od porodice, prijatelja i kolega koji su došli da odaju poslednju počast njegovom ocu, legendarnom reditelju i scenaristi Zdravku Šotri.
Za razliku od slavnog oca, Marko je tokom života bio izuzetno povučen i retko se pojavljivao u javnosti, pa su ga mnogi danas videli po prvi put.
Sin i udovica primaju saučešće
Zdravko Šotra bio je u braku sa nekadašnjom mis Jugoslavije Nikicom Marinović. Iz ove ljubavi rodio se sin Marko, ali su se razveli 1980. godine. Nakon propalog braka, Zdravko je upoznao novinarku i profesorku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nedu Todorović.
Neda je govorila o tome kako oni provode penzionerske dane. Kako je navodila, bili su sve samo ne penzionerski
Oboje su, kako je reditelj ranije govorio, nagonski opredeljeni za rad jer ipak je to kreativni rad koji čoveka ispunjava. Zato i ne osećaju nekakve posebne blagodeti "sporijeg tempa" kakav se očekuje u penziji.
Otkako je poneo status penzionera, Zdravko je snimio sedam igranih, tri dokumentarna filma, osam serija... Napisao je i jednu autobiografsku knjigu, a u štampi je knjiga o njegovom ukupnom radu sa glumcima - njih čak pet stotina
Video: In memoriam Zdravko Šotra