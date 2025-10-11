Simbolika crvene ruže na poslednjem ispraćaju Zdravka Šotre: Evo zašto se opraštaju od reditelja baš uz ovaj cvet
Ispraćaj za kremaciju režisera Zdravka Šotre upriličen je danas na Novom groblju u Beogradu. Porodica i prijatelji okupili su se kako bi legendarnog umetnika ispratili na večni počinak.
Glumica Svetlana Ceca Bojković došla je u crnom kaputu i napčarima, a u rukama je takođe nosila belu ružu. Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković takođe su došli da se oproste od Šotre, a Sloboda je nosila belu ružu. Za njima idu odmah Slobodan Boda Ninković i Branimir Brstina. Tu su i Ljubomir Bulajić, kao i Tamara Aleksić. Tu su i Svetozar Cvetković, Nikola Kojo, Bojana Lekić, Ljubomir Ršumović i Vesna Pećanac.
Vuk Drašković stigao je na Novo Groblje u crnom mantilu. Novinarka Tanja Peternek takođe je došla da se oprosti od reditelja. Zoran Živković u pratnji Biljane Vilmon došao je na ispraćaj a u raukama je nosio crvenu ružu. Sa istim cvetom pristigao je i reditelj Lordan Zafranović, a tu su i Caci Mihailović i Goran Marković. Stigao je i Radoš Bajić sa belom ružom.
Tu su bili i mnogobrojni poštovaoci lika i dela Zdravka Šotre, koji su došli da se poslednji put oproste od čuvenog reditelja.
Glumci su za svog velikog prijatelja nosili belu ili crvenu ružu. Ruže imaju jedno univerzalno značenje i zato su idealno cveće na sahrani.
Crvenim ružama se izražava ljubav i poštovanje, dok su ružičaste znak zahvalnosti i gracioznosti. Sa druge strane bela ruža simboliše nevinost i čistotu.