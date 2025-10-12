Slušaj vest

U okviru takmičarskog dela programa publika je imala priliku da pogleda pet predstava:

A. P. Čehov GALEB, režija Aleksandar Ivanovski, NU Teatar „Jordan H. K. Džinot“, Veles, Severna Makedonija;Asja Krsmanović KISELINA, režija Nermin Hamzagić, Bosansko narodno pozorište Zenica, Bosna i Hercegovina; Lukas Hnat KUĆA ZA LUTKE, DRUGI DEO, režija Jasen Pejankov, Narodno pozorište „Ivan Vazov“, Sofija, Bugarska; Miroslav Krleža GOSPODA GLEMBAJEVI, režija Danilo Marunović, Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica, Crna Gora; Slobodan Selenić OČEVI I OCI, režija Veljko Mićunović, Narodno pozorište u Beogradu, Srbija.

Odluke o nagradama donosio je stručni žiri festivala, žiri okruglog stola kritike i novinarski žiri.

Stručni žiri u sastavu: Irfan Mensur, glumac, reditelj i profesor (predsednik žirija); Andrej Nosov, reditelj; Anđelika Simić, glumica; Nenad Novaković, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi; i Gordana Goncić, dramaturškinja i direktorka pozorišta Atelje 212, doneo je sledeću odluku:

1. Nagrada za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi OČEVI I OCI Narodnog pozorišta u Beogradu, Srbija. Predstava, zasnovana na već priznatim vrednostima literature Slobodana Selenenića, slika promene društva kroz stradanje jedne porodice u komplikovanim istorijskim okolonostima. Savremena pozorišna forma, dosledno sprovedena, u izuzetnoj igri ansambla predstave daje novo tumačenje ovog značajnog romana.

Predstava koja nas boli i opominje.

2. Nagrada za režiju dodeljuje se Nerminu Hamzagiću za predstavu KISELINA Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Bosna i Hercegovina.

Emotivna, precizna i dosledna režija koja uz izuzetan dramski tekst, zajedno sa glumcima, gradi poetični svet jedne porodice, ali i svih balkanskih porodica. Koristeći se specifičnim sredstvima i montažom, reditelj uspeva da stvori modernu i uzbudljivu predstavu koja se tiče svih nas.

3. Nagrada za najbolju žensku ulogu dodeljuje se ravnopravno:

Gordani Boban za ulogu u predstavi KISELINA Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Bosna i Hercegovina.

Emotivno snažno, iznutra i bez patetike, a koristeći elemente mentaliteta, izgradila je univerzalnost scenskog lika.

Kristini Obradović, za ulogu Barunice Kasteli Glembaj u predstavi GOSPODA GLEMBAJEVI, Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, Crna Gora

Upečatljivim glumačkim sredstvima – i čedna i bludna i jaka i ranjiva – uspela je da obuhvati sve elemente kompleksne i tragične Barunice Kasteli.

4. Nagrada za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Cvetanu Aleksijevu, za ulogu Torvalda u predstavi KUĆA ZA LUTKE, DRUGI DEO, Narodnog pozorišta „Ivan Vazov“ iz Sofije, Bugarska.

Svedenim i snažnim glumačkim sredstvima, očigledno iskusnog glumca, izbegavajući prvi impuls, ostvaruje kompletnu i jaku prisutnost lika.

5. Nagrada za najbolju mladu glumicu dodeljuje se Aneti Ivanovoj za ulogu Emi u predstavi KUĆA ZA LUTKE, DRUGI DEO Narodnog pozorišta „Ivan Vazov“ iz Sofije, Bugarska

Nenametljivom i svedenom glumačkom igrom gradi autetntični lik koji pleni svojom scenskom pojavom i sugestivnim i jednostavnim rešenjima.

6. Nagrada za najboljeg mladog glumca dodeljuje se Stevanu Vukoviću za ulogu Alojzija Silberbrandta u predstavi GOSPODA GLEMBAJEVI Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, Crna Gora

Zrelim glumačkim sredstvima, snagom, intenzitetom i ritmom, iako mlad glumac, stvorio je ulogu koja ga bravurozno izdvaja u odličnoj igri celog ansambla.

7. Nagrada za scenografsko ostvarenje dodeljuje se Zorani Petrov za predstavu OČEVI I OCI Narodnog pozorišta u Beogradu, Srbija.

Vizuelno uzbudljiva, višeznačna i simbolična scenografija doprinosi kreiranju autentične poetike predstave.

8. Nagrada za kostimografsko ostvarenje dodeljuje se Mariji Marković Milojev za predstavu OČEVI I OCI Narodnog pozorišta u Beogradu, Srbija

Funkcionalan, stilski jedinstven, karakteran i socijalno određen kostim doprineo je stvaranju poetike predstave i posebno pomogao glumačkom ansamblu u stvaranju izuzetnih likova.



9. Nagrada za originalnu scensku muziku dodeljuje se Neveni Glušici za predstavu OČEVI I OCI Narodnog pozorišta u Beogradu, Srbija.

Potpuno samostalo, a pritom sasvim u funkciji i sredstvima same predstave, autorka gradi svet od reči, ritma, zvukova i pesama - gde zvučna slika nije samo podloga ili ilustracija već postaje izuzetan deo ove pozorišne predstave.

10. Nagrada za scenski pokret dodeljuje se glumačkom ansamblu predstave predstave KUĆA ZA LUTKE, DRUGI DEO Narodnog pozorišta „Ivan Vazov“ iz Sofije, Bugarska.

Za disciplinovano sproveden scenski pokret, u svednoj formi i preciznom mizanscenu, koji je obeležio zajedničku igru ansambla predstave.

11. Specijalna nagrada za glumačke bravure dodeljuje se ansamblu predstave OČEVI I OCI: Milošu Đorđeviću, Nikoli Rakočeviću, Aleksandru Vučkoviću, Vanji Ejdus, Vanji Milačić, Seni Đorović, Ivi Milanović, Nikoli Ristanovskom

Da je ovaj žiri imao mogućnost da dodeli osam glumačkih nagrada, svako od ovih izuzetnih glumaca zasluženo bi je dobio. Specijalna nagrada dodeljuje se ansamblu predstave Očevi i oci za filigranski izgrađene karaktere, u harmoniji, sa pojedničanim bravurama, ali u punoj snazi kolektivne igre, gde su postigli izuzetan umetnički rezultat.

Žiri Okruglog stola kritike u čijem radu su učestvovali: Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Slobodan Savić, pozorišni kritičar i autor serijala „Čitanje pozorišta“, Marina Milivojević Mađarev, profesorka Akademije umetnosti Novi Sad i pozorišna kritičarka nedeljnika „Vreme“, dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Željka Turčinović, dramaturškinja i gl. urednica časopisa „Kazalište“ i dr Jelena S. Perić, tetrološkinja i pozorišna kritičarka Radio Beograda 2, doneli su jednoglasnu odluku:

Nagrada okruglog stola kritike dodeljuje se predstavi OČEVI I OCI.

Predstava Narodnog pozorišta iz Beograda OČEVI I OCI, Slobodana Selenića, u režiji Veljaka Mićunovića i dramatizaciji Kate Đarmati, tematizuje istoriju jedne porodice kroz tri generacije muških potomaka. U višedecenijskom vremenskom rasponu, prve polovine dvadesetog veka, prepliću se različiti istorijski i politički uticaji, koji se kreću od radikalnog konzervativizma, preko latentnog građanskog liberalizma, pa sve do revolucionarnog bunta nadolazećeg komunizma. Reditelj zamršene porodične odnose bazirane na tradiciji i običajima zatvorene konzervativne sredine, koja se opire promenama novoga doba, stavlja u fokus dramske radnje. U odnosu na muške protagoniste komada, ženski likovi su dati kao potpora porodičnoj tradiciji zauzimajući tako pozadinsko mesto u familiji, ali uprkos tome one zrače čvrstim stavovima koje vaspitanjem prenose na svoje potomke. Od posebnog značaja kvaliteta predstave u celosti jeste saigra glumačkog ansambla, koja se kreće od lirskih pasaža do vehementnih međusobnih odnosa.

U završnim scenama predstave oseća se sav fatalni tragizam sudbine naroda na ovim prostorima, koji poprima razmere antičkog patosa.

Novinarski žiri u sastavu: Sonja Todorović Šegrt, Radio Beograd 2, Miljana Nikolić, TV Zona Plus i Ljudmila Ristić Miladinović ,TV Kopernikus, doneo je sledeću odluku:

Nagrada novinaraskog žirija dodeljuje se predstavi GOSPODA GLEMBAJEVI Miroslava Krleže u režiji Danila Marunovića, Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica, Crna Gora, zbog izuzetno promišljene i inovativne rediteljske interpretacije klasičnog teksta. Marunović je uspeo da Krležinu dramu, bez narušavanja njenog temeljnog značenja, prevede u savremeni scenski jezik i da je rediteljski vodi inteligentno, slojevito i hrabro. Posebno se ističe završna scena, koja na upečatljiv i simboličan način povezuje Krležin svet s današnjim društvenim trenutkom.

Upravo zbog takvog spoja tradicije i modernog scenskog izraza, predstava je ponela nagradu žirija novinara