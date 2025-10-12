Slušaj vest

U Ateljeu 212 počele su probe za novu predstavu "Oda radosti", koju po tekstu Fedora Šilija režira Gordan Kičić! Komedija "Oda radosti ili Dobročinitelj" nastavak je "Noćne straže", zapravo njena prethodnica, koja pokazuje kako su se neki od likova iz tog komada - grof Andrenji i njegova tetka - našli u situaciji da ostanu bez para.

Ego i novac

- Komad se tematski oslanja na "Noćnu stražu", dajući satiričan prikaz društva koje se okrenulo od pravih vrednosti i izgubilo u površnosti, lažima i manipulacijama. "Oda radosti" ima želju da kroz neku vrstu katarzičnog smeha predstavi svet i ljude kojima su se jurnjava za novcem i zadovoljenje ega uspostavile kao osnovne vrednosti i osnovni ciljevi njihovih života - navodi autor drame.

Foto: Anđa Brstina

Kičić prvi put režira u pozorištu, a probu je otvorio rečima:

- Režija u Ateljeu za glumca, pa ne može veća čast od toga što se tiče pozorišta. Veoma sam srećan što radimo ovu neverovatno smešnu komediju, koju je napisao srednjovekovni pisac Fedor Šili - rekao je Kičić, koji je imao veliki uspeh s režijama za film i televiziju.

Prošle godine kao reditelj doživeo je veliki uspeh s triler misterijom "V (fau) efekat", nakon čega je odmah počelo snimanje treće sezone serije "Mama i tata se igraju rata", proizašle iz njegovog rediteljskog prvenca, filma "Realna priča". Više od tri decenije uživa u ovom poslu.

- Tinja žar jer sam uspeo da radim i neke druge stvari koje su me zabavljale i u kojima sam pronalazio inspiraciju: od produkcije, režije i kreiranja sadržaja u smislu smišljanja, sedenja s piscima... Ceo taj posao je veoma uzbudljiv i zanimljiv. Nekad se preklopi hiljadu i jedna obaveza, pa je malo komplikovano, ali dobro. Uzbudljivo je i dalje - izjavio je Kičić za Kurir i dodao:

Gordan Kičić nedavno ostao bez oca

- Ovaj naš poziv jeste igra, moramo da se igramo, zabavljamo i uživamo u tome jer, u suprotnom, džaba sve. Izabrali smo glumu iz potrebe da nešto kažemo i uradimo, da imamo jednu vrstu imaginacije koja je u unutrašnjem životu svih nas koji ovo radimo. Zato se mi, kolege svih generacija, i družimo i prepoznajemo. Govorimo istim jezikom. Ako se izgubi ta igra, onda prestaje zabava.

Podela

U ovoj predstavi, koja donosi novu radost na scenu Ateljea 212, osim Kičića, igraju Gorica Popović, Đuro Brstina, Marija Liješević, Ivan Mihailović, Tamara Dragičević, Milica Trifunović i Stefan Bundalo.

Foto: Anđa Brstina



Scenograf je Gorčin Stojanović, kostimografkinja Snežana Veljković, kompozitor Ivan Brkljačić, a organizator Boško Radonjić. Premijera je planirana za sredinu decembra 2025. godine. "Noćna straža" i dalje je na repertoaru Atelje 212, a prvi deo režirao je Boris Liješević.

Glumci Ateljea kao reditelji: Od Zorana Radmilovića do Luke Grbića

Mnogi glumci Ateljea 212 su se oprobali kao reditelji. Veliki uspeh s predstavom "Džepovi puni kamenja" imao je pokojni Erol Kadić, ali Gorica Popović s komadom "Brod plovi za Beograd". Režije su potpisali Zoran Radmilović, Zoran Ratković, Branimir Brstina i najmlađi, sa svega 23 godine, Luka Grbić.

Foto: Stefan Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Grbić je nakon toga upisao postdiplomske studije režije u Sloveniji kod Žige Divjaka, a predstavio se i slovenačkoj publici. Sredinom jula premijeru je imala njegova predstava "Ide gas" u Lutkarskom pozorištu Maribor.

