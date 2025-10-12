Slušaj vest

Izlaskom knjiga "Jezičko pamćenje i pesnički oblik", "Istorija, stalež i stil" i "Roman kao država i drugi ogledi" završen je trogodišnji kapitalni projekat objavljivanja sabranih književno-istorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića, saopštio je Kulturni centar Vojvodine "Miloš Crnjanski".

- Izuzetno značajne knjige iz oblasti teorije i istorije književnosti Milorada Pavića nisu objavljivane proteklih 40 godina, a sada su i prvi put sveobuhvatno objavljene - saopštio je KCV "Miloš Crnjanski", koji je izdavač sa Narodnom bibliotekom Srbije (NBS).

Ukupno devet knjiga podeljenih u tri kola sada je dostupno javnosti. U prvom kolu su "Istorija srpske književnosti baroknog doba", "Istorija srpske književnosti klasicizma" i "Istorija srpske književnosti predromantizma" (2023), a u drugom "Vojislav Ilić, njegovo vreme i delo", "Gavril Stefanović Venclović" i "Vojislav Ilić i evropsko pesništvo" (2024).

- Ponovno izdanje ovih radova svakako predstavlja značajan doprinos domaćoj i evropskoj akademskoj zajednici, gde oni imaju status obavezne (ili, shodno predmetu, sekundarne) literature, ali i daju kompletniji uvid u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih književnika poslednjih decenija 20. i početka 21. veka - istaknuto je u saopštenju.

Priređivač i urednik "Književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića" jeste Pavićev dugogodišnji najbliži saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesor emeritus Sava Damjanov.

Romane Milorada Pavića, čiji je "Hazarski rečnik" osvojio ceo svet i bio najpopularnija srpska knjiga dvadesetog veka, možete pronaći kao sabrana delu u "Kosmosu".

Na 68. Sajmu knjiga u Beogradu biće promovisana sabrana "Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića" na štandu Narodne biblioteke Srbije 31. oktobra u 12 časova.

