- Nagrade uvek, da se ne lažemo, prijaju i mogu se kritikovati jedino kad ih imaš u rukama, drago mi je naravno da sam dobio ovu nagradu. Ova nagrada je vrlo značajna i ova nagrada je prestižna i drago mi je da je Kurir u timu redakcija koje su se dokazale i pokazale i potvrdile kao redakcije koje neguju lepu reč, koje neguju reportažu.