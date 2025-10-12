Slušaj vest

Novinar Kurira, Uglješa Balšić, za reportažu pod nazivom „Hilandarska riznica”, osvojio je prestižnu nagradu na festivalu INTER-FER.

Internacionalni festival reportaže i medija INTERFER „Zlatna NIKA” obeležio je jubilej - trideset godina postojanja. Na svečanosti dodeljene su nagrade mnogim vrhunskim medijskim stvaraocima i autorima.

Prestižna nagrada za novinara Kurira: Evo po čemu se istakao Uglješa Balšić Izvor: Kurir televizija

- Nagrade uvek, da se ne lažemo, prijaju i mogu se kritikovati jedino kad ih imaš u rukama, drago mi je naravno da sam dobio ovu nagradu. Ova nagrada je vrlo značajna i ova nagrada je prestižna i drago mi je da je Kurir u timu redakcija koje su se dokazale i pokazale i potvrdile kao redakcije koje neguju lepu reč, koje neguju reportažu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteKulturaPrva nagrada u rukama Dimitrija Petrovića: Novinar Kurira otkrio kako je dobio ovaj prestižno priznanje
Uručenje nagrade novinaru Kurira
FudbalAGONIJA KOJA TRAJE! NOVINAR KURIRA ZAROBLJEN VEĆ 2 DANA NA MINHENSKOM AERODROMU: Mi koji smo prošli NATO bombardovanje znali smo šta sledi...
WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.26.44 PM.jpeg
DruštvoBrutalno napadnuta novinarska ekipa Kurira na radnom zadatku! Naš novinar Marko Pajić: Toliko pogleda mržnje koji su bili puni besa...
0610 petar aleksic (3).JPG
PolitikaPUTIN SE RUKOVAO S NOVINAROM KURIRA! Ekskluzivni snimak: Predsednik Ruske Federacije sa Vladimirom Đorđevićem (KURIR TV)
v_putin_15477507945.jpg