Prestižna nagrada za novinara Kurira: Evo po čemu se istakao Uglješa Balšić
Novinar Kurira, Uglješa Balšić, za reportažu pod nazivom „Hilandarska riznica”, osvojio je prestižnu nagradu na festivalu INTER-FER.
Internacionalni festival reportaže i medija INTERFER „Zlatna NIKA” obeležio je jubilej - trideset godina postojanja. Na svečanosti dodeljene su nagrade mnogim vrhunskim medijskim stvaraocima i autorima.
- Nagrade uvek, da se ne lažemo, prijaju i mogu se kritikovati jedino kad ih imaš u rukama, drago mi je naravno da sam dobio ovu nagradu. Ova nagrada je vrlo značajna i ova nagrada je prestižna i drago mi je da je Kurir u timu redakcija koje su se dokazale i pokazale i potvrdile kao redakcije koje neguju lepu reč, koje neguju reportažu.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs