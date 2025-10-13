Slušaj vest

Nova horor serija "To: Dobro došli u Deri", čija je premijera zakazana za 27. oktobar na HBO Maks platformi, proširuje zastrašujući univerzum koji je Stiven King stvorio u svom čuvenom romanu "To" iz 1986. godine.

Projekat, koji produciraju Endi i Barbara Mušijeti, poznati po uspešnim filmskim adaptacijama iz 2017. i 2019. godine, zamišljen je kao prednastavak originalne priče i vraća gledaoce u mračne korene zla koje progoni gradić Deri, a švedski glumac Bil Skarsgord vraća se u ulozi čuvenog klovna Penivajza.

O čemu se radi?

Radnja serije smeštena je u šezdesete godine 20. veka i istražuje kako je Deri postao epicentar natprirodnog užasa. Fokus nije na poznatom "Klubu gubitnika" (glavni akteri Kingovog romana), već na novim likovima i događajima koji prethode onima iz romana. Kroz seriju bi trebalo da bude objašnjeno kako je entitet poznat kao Penivajz prvi put počeo da oblikuje atmosferu straha u gradu, kao i zašto stanovnici Derija nesvesno tolerišu i prikrivaju neobjašnjive nestanke i nasilje.

Roman "To" smatra se jednim od Kingovih najvažnijih dela. U njemu je spojio elemente horora, prelaska iz adolescencije u odraslo doba i društvene kritike, prikazujući kako traumatična iskustva iz detinjstva oblikuju odrasli život. Centralni antagonist je drevno biće koje se budi svakih 27 godina, najčešće u obliku klovna Penivajza, i hrani se strahom dece. Iako je čudovište ključni element, pravi užas romana leži u atmosferi Derija - grada u kojem zlo opstaje jer ga zajednica nesvesno prihvata.

Mini-serija devedestih kao prva ekranizacija

Prva ekranizacija stigla je 1990. godine u vidu dvodelne televizijske mini-serije. Tim Kari tada je ostavio neizbrisiv trag u ulozi Penivajza, a serija je postala kultni klasik, iako je bila ograničena tehničkim mogućnostima tog vremena. Gotovo tri decenije kasnije Endi Mušijeti je adaptirao roman u dve bioskopske celine. Moderni efekti, snažna glumačka postava i upečatljiva interpretacija Bila Skarsgorda kao Penivajza doneli su priči novu generaciju obožavalaca i globalni uspeh na blagajnama.

Nova serija ima zadatak da proširi mitologiju Derija i pruži odgovore na pitanja koja su u romanu i filmovima ostala u senci. Očekuje se da će kombinovati mračni ton Kingovog sveta s detaljnim prikazom perioda šezdesetih godina, istražujući i društveni kontekst tog doba. Produkcijski tim obećava visok vizuelni i narativni kvalitet, što bi moglo da rezultira jednom od najzapaženijih horor serija sezone.

Čini se da se, čak i skoro četiri decenije kasnije, zlo u Deriju nikad zaista ne završava, već samo čeka sledeći ciklus.

