Poznati par Danijela i Ivan Mileusnić proteklog vikenda, 4. i 5. oktobra na Zlatiboru, bili su na čelu organizacije Balkanskog prvenstva u solo plesovima. WDSF Balkansko prvenstvo u solo disciplinama prvi put je organizovao ove godine upravo Ivan Mileusnić ispred svog plesnog kluba "Dare to Dance", i ispred Plesnog saveza Srbije čiji je potpredsednik, a uz institucionalnu podršku Plesnog Saveza Srbije i World Dance Sport Federation.

Događaj je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije, uz podršku Generalnog sponzora, kao i brojnih zlatnih i srebrnih partnera. Prvenstvo je svečano otvorio Ivan Mileusnić, koji je tom prilikom izjavio:

Balkansko prvenstvo u solo plesovima Foto: Photo studio Still

- Velika mi je čast i privilegija da svečano otvorim prvo WDSF Balkansko prvenstvo u istoriji. Ovo prvenstvo nije samo praznik plesa, već i simbol zajedništva, talenta i posvećenosti, koji okuplja nacije našeg regiona i šire. Činjenica da se održava u Srbiji je i priznanje i velika odgovornost – a nama je posebno zadovoljstvo da ovaj istorijski trenutak podelimo sa svima koji veruju u snagu umetnosti i sporta.

A da je ovo samo uvertira u veliko takmičenje koje će biti održano sledeće godine, potvrdila je i Danijela Karić Mileusnić, predsednica Organizacionog odbora:

Balkansko prvenstvo u solo plesovima Foto: Photo studio Still

- U ova luda vremena uspeli smo da ujedinimo Balkan kroz ples, i to je ono na šta sam najponosnija. Ovo prvenstvo je samo najava svega što od sledeće godine planiramo da uradimo u korist plesa i njegove popularizacije. Ples je oduvek spajao ljude - to je jezik kojim svi mogu da se razumeju, bez obzira na zemlju i kulturu, i verujem da će u budućnosti sve biti još bolje i veličanstvenije - kazala je Danijela.

Pobednici ovogodišnjeg Balkanskog prvenstva su Saška Koleska iz Makedonije, Hrisanti Stamatou iz Grčke i Ehrin Ada Demirer iz Turske. Ovo istorijsko prvenstvo označilo je prekretnicu u regionalnom plesu i potvrdilo da Srbija poseduje kapacitete, stručnost i viziju da bude domaćin događaja najvišeg svetskog nivoa. Organizatori posebnu zahvalnost duguju generalnom sekretaru PSS-a, Dragani Lukić bez čije se inicijative i ideje ovo takmičenje ne bi održalo.

