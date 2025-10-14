Slušaj vest

Mileni Dravić i Draganu Gagi Nikoliću mnogi su zavideli na velikoj ljubavi koja je trajala decenijama. Bili su u srećnom braku čitavih 45 godina, ali ono što je javnosti slabo bilo poznato je to da je slavna glumica je pre Gage imala još dva braka.

Prvi brak je sklopila sa rediteljem Purišom Đorđevićem, koji je preminuo 2022. godine u 99. godini. života. Venčali su se 1960. godine, ali taj brak nije dugo trajao.

Puriša je svojevremeno za domaće medije govorio o Mileni i njihovoj ljubavi.

- Najvažnije u životu je da se ne plašiš. Ja se nikada ničega nisam plašio, blisko mi je ono što je govorio Niče – nije suština u tome da smo bili živi, nego kako smo živeli. Viđam ljude koji su nasmejani i srećni, ponekad sretnem i one bogate. Ali, i jedni i drugi uvek imaju strah koji ne mogu da shvate – prvi se plaše nesrećnih, jer misle da je nesreća “zarazna”, a bogati se, po istom principu, plaše siromašnih. Čovek ne sme da se plaši ni kad ostane bez kinte, ni kad ima milione, ni kad ostane bez ljubavi, ni kad ima ljubav.

Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Da li verujete da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam voleo, još uvek jedino i najviše volim Milenu Dravić - rekao je tada Puriša Đorđević i dodao:

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vreme je bila velika zvezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju, prijateljski smo se razveli – rekao je Puriša Đorđević za Politiku.

Puriša Đorđević na sahrani Milene Dravić Foto: Dado Đilas

Puriša Đorđević se 19. oktobra 2018. godine pojavio na sahrani svoje bivše supruge i odao joj poslednju počast, noseći crvenu ružu koju je ostavio na mestu Mileninog večnog počinka.

Milena Dravić i Dragan Nikolić bili su jedno drugom najveća podrška i oslonac, a na ljubavi su im zavideli mnogi. Iako se glumica udavala tri puta, Gaga je bio njena ljubav za sva vremena. Jednom prilikom legendarni glumac objasnio je kako su uspeli da održe brak.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

