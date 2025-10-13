Slušaj vest

Proteklog vikenda, tačnije u subotu 11. oktobra, u Beogradu je održana šesta Beogradska smotra folklornih veterana i rekretacivaca pod nazivom „Beograde širi svoje grane i prihvati nas veterane“, koja se tradicionalno održava svake druge subote u oktobru u organizaciji Udruženja za očuvanje srpske tradicije i kluture „Šiljkan“.

Protekle subote Beograd je bio centar sveta narodnih igara poštu su na predmetnu smotru došli mnogobrojni ansambli kako iz Beogradi i Srbije tako i iz zemalja regiona, a najupečatljivi dolazak je srpskog folklornog kluba iz Hanovera.

- Ovo je nešto što mi radimo šestu godinu zaredom i zaista svake godine je sve više učesnika, no ovaj put nas je i te kako iznenadila, naravno prijatno, prijava za učešće naših ljudi iz dalekog Hanovera - rekao je predsednik udruženja Milenko Kuzmanović.

Podsetimo, udruženje „Šiljkan“ osnovano je 2017.godine i za kratki period postao je prepoznatljiv na kulturnoj mapi ne samo Beograda i Srbije već i regiona. Organizatori ili suorganizatori su mnogobrojnih manifestacija, a najviše su akcenat dali na svom humanitarnom radu gde su do sada, za osam godina svog postojanja, imali više od 55 humanitarnih folklornih koncerata i više pd 40 drugih humanitarnih akcija.

Na ovoj Beogradskoj smotri građani koji su se tokom defilea zatekli na gradskim ulicama mogli su sa svim učesnicima ne samo da se slikaju već i da na Trgu Republike zajednički odigraju veliko kolo, a posebno oduševljenje su iskazali turisti kojih je bilo sa svih strana sveta.

- Naša smotra je postala poznata i već danas mi znamo da je sledeća 10.oktobra 2026. godine i ljudi nas verovali ili ne tim povodom već kontaktiraju. Mi gledamo da tog dana učesnicima pokažemo sve lepote našeg grada, potom da zajedno u narodnim nošnjama prošetamo centralnim gradskim ulicama i da na kraju zajedničkim koncertom pokažemo naše umeće. Ogromne simpatije dobijamo od građanstva i turista koji se zateknu u tom trenutku na ulicama – ističe Kuzmanović i dodaje:

- Vidimo se u još većem broju za godinu dana!

