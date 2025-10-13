Slušaj vest

U Zadužbini Ilije M. Kolarca 14. oktobra u 19.30 časova biće predstavljena knjiga "U ime života" Filote i Tome File. Ovaj naslov donosi najpotresnije i najznačajnije slučajeve iz njihove višedecenijske advokatske prakse - od odbrane osuđenika na smrt, preko politički progonjenih, do ljudi kojima je društvo unapred presudilo. Na promociji će, uz autora, govoriti političar Nikola Šainović, izdavač Manojlo Vukotić, advokat Mihajlo Bakrač i Vladimir Petrović.

Manojlo Vukotić Foto: Damir Dervišagić

Knjiga zasnovana na 14 istinitih sudskih priča otvara poglavlja iz života dvojice ljudi koji su verovali u pravo na život čak i kada je društvo posezalo za smrtnom kaznom. Filota, koji je preživeo logor Mauthauzen, odbranom se suprotstavljao porotama i dželatima vremena u kojem je život malo vredeo. Toma, odrastajući uz očeva svedočenja, poneo je isti zavet: "Ne ubij" - u sudnici i van nje.

Žarko Laušević u emisiji Kulturni dnevnik Foto: ATA images



Od Slobodana Miloševića i Jovanke Broz do Žarka Lauševića i haških zatvorenika, Fila i njegov otac zastupali su one koji su izopšteni ili otpisani. Jednom branjeniku, koji je tokom postupka ubijen, Toma je lično podigao spomenik.

"U ime života" je knjiga o ljudima koje je sud hteo da izbriše i advokatima koji su verovali da pravda nije samo odluka suda, nego i moralna obaveza.

