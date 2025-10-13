Slušaj vest

Specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona, koje od ove godine nosi naziv Zlatna nit, 18. Leskovački internacionalni festival filmske režije dodeljuje eminentnom filmskom autoru, reditelju Rajku Grliću. Autor čije je stvaralaštvo duboko utkano u više od pedeset godina kulturnog života ovog dela Evrope ekskluzivno je govorio za 18. LIFFE.

Kako shvatate nagradu koja vam je dodeljena?

- Od trenutka kada me je gospodin Mića Vučković obavestio o tome shvatio sam nagradu pre svega kao priznanje tome što sam punih šezdeset godina na ovim prostorima izdržao da radim filmove. Uz to, ona mi govori da je te filmove neko primetio i da su, nadam se, nekome nešto značili.

Foto: Stefan Stojanović MONDO



Koliko je značajno za region da postoji festival poput leskovačkog koji u fokus stavlja rad filmskog reditelja?

- Film je kolektivna igra, ali u toj igri, u tom radu, u toj muci i veselju, uvek postoji neko ko započne i završi tu igru. Neko ko je odgovoran za njen tok i za ono što se iz te igre rodi. To je režiser s velikim R. Divno je da postoji mesto na kom se slavi i vrednuje njegov rad. Ukratko, jako je važno, dakle značajno, to što radite.

Akademik Dušan Otašević, zaslužan za likovno rešenje nagrade koju ćete primiti, poredi reditelje s Tezejem, pa kaže da filmski reditelj zahvaljujući niti koja se zove talenat i umeće uspešno izlazi iz lavirinta u kom se našao. U tom smislu, kakva je pozicija reditelja danas, a kakva je bila u vreme kada ste počinjali karijeru?

- Pre svega bih zahvalio Dušku, čoveku kojeg dobro znam i čiji rad izuzetno cenim, na oblikovanju nagrade koja tako jasno govori o njemu, njegovom shvatanju režije, ali istovremeno i o suštini onoga što mi radimo.

Što se pozicije režisera tiče, ona se u ovih nekoliko režima i država nije mnogo promenila. Slobodno bi se moglo kazati gotovo uopšte. I u ona "mračna vremena", kao i danas, kada su nam "upalili svetlo slobode", nisu na ovim prostorima postojale kinematografije. Postojali su režiseri koji su svojim individualnim naporom, umećem i izdržljivošću uspeli, takoreći uprkos svemu, da snime svoje filmove. Nije bilo srpske, hrvatske ili slovenačke kinematografije, bile su kinematografije Dušana Makavejeva, Boštjana Hladnika, Branka Bauera, Žike Pavlovića, Želimira Žilnika... A tako je to i danas. Ko ima snage i izdržljivosti, pa i ne male doze fanatizma, kome je zaista stalo da nešto kaže, on će, opet uprkos svemu, ispričati filmom svoju priču.

Foto: Ivan Posavec

U celokupnom procesu stvaranja filma šta je to što vas najviše inspiriše da ne odustanete, čak i kada vam se čini da je nemoguće snimiti neku priču?

- Igra je ono što mene drži na filmu. To veselje igre, to da sam imao sreću da život provedem igrajući se. Čitav proces, sve tri faze; scenario, snimanje i montažu, smatram igralištima na kojima imam slobodu da tu igru usmerim pišući, odigram s glumcima snimajući i na kraju igrajući se snimljenim uobličim tu igru u film. I još nešto, možda kod mene najvažnije, tokom godina sve više i više sam proces mi je značajniji od finalnog proizvoda.

Da li ćete doći u Leskovac da primite nagradu?

- Sve smo se dogovorili u vezi s mojim dolaskom, ali onda je, kao što znamo, život piše romane, a ne mi, došlo do toga da su mi potpuno otkazali koleno i kuk koji su me boleli čitavo ljeto. Doktori su odlučili da se prvo pozabave spasavanjem kolenja i to je učinjeno pre nekoliko dana, Sada sam šepavi rekonvalescent. Ti isti doktori su mi preporučili da nigde ne putujem, da vežbam i pokušam da što pre osposobim operisano koleno. Evo, ovo detaljno medicinsko objašnjenje je, nažalost, moje izvinjenje za nedolazak.

Foto: Lazar Jovanović

Kakva je vaša poruka mladim rediteljima, a kakva publici?

- Što se poruka tiče - njih sam se uvek bojao. Zato samo želim publici da uživa u filmovima, a mladim režiserima i režiserkama da izdrže da ih prave uprkos svemu što ih okružuje.

Foto: Promo

Retrospektiva filmova i velika izložba u Leskovcu

18. LIFFE počinje večeras srpskom premijerom filma "Paviljon". Program "Izvestan pogled" na 18. LIFFE posvećen je stvaralaštvu Rajka Grlića. Publika će gledati filmove "Bravo, maestro", "Sve jedno drugo pojede" i "Samo jednom se ljubi", kao i "Deseti film" Igora Mirkovića o trogodišnjem procesu stvaranja filma "Karaula" Rajka Grlića, dok će u velikom holu Leskovačkog kulturnog centra biti priređena izložba "Rajko Grlić kroz filmove".

Pogledajte video: Stiven Sigal i Vjekoslav Katusin povodom filma House of Dragon