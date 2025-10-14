Slušaj vest

Mesec dana nakon svetske premijere u Torontu, debitantski igrani film Aleksandra Radivojevića je na filmskom festivalu "Dark najts" u Sidneju osvojio čak dva priznanja: za najbolji igrani film i najbolji scenario.

Izvinjenje publici

- U ime svih nas koji smo stvorili ovaj film, od srca vam hvala na velikom priznanju - rekao je reditelj "Karmadone" u poruci australijskom festivalu na kome je njegov film prikazan u subotu, 11. oktobra.

Film Karmadona Foto: Digimedia

- Dirnuti smo činjenicom da ste, tamo na drugoj strani sveta, u našem filmu prepoznali nešto što nas pokreće i na ovoj. Pretpostavljam da su neke situacije jednostavno univerzalne.

On je takođe uputio izvinjenje što nije mogao lično da primi ove dve nagrade i obećao da će sa svojim sledećim filmom sigurno doći.

"Dark najts" je festival nezavisnog filma s fokusom na horor i dark žanrove, a ove godine se održava po drugi put. Zanimljivo je da je Radivojević na tom događaju prisutan i preko dokumentarnog filma "A Serbian Documentary" Stivena Bira, koji govori o pozadini snimanja kontraverznog "Srpskog filma" (Srđan Spasojević, 2010)," za koji je napisao scenario.

Sidnej je bio peti nastup "Karmadone" za prvih mesec dana festivalskog života. Nakon premijernog prikazivanja na Filmskom festivalu u Torontu 9. septembra u okviru programa "Midnight Madness", "Karmadonu" je četiri dana kasnije ugostio "Pari Letranž", a onda i festival "Motel X" u Lisabonu. Istog vikenda kada je film imao projekciju u Sidneju videla ga je i publika na festivalu "Sitgest" u Španiji.

Potvrđena prikazivanja na festivalima do kraja godine su "Bruklin horor" u Njujorku 25. oktobra, "Splat fest" u Varšavi šest dana kasnije, te "Najt vižens" u Finskoj sredinom novembra.

Podsetimo, "Karmadona" je psihodelični horor triler i satirična distopijska parabola o trudnici Jeleni (Jelena Đokić) koja uz pomoć misterioznog Glasa (Sergej Trifunović) s blutut slušalice postaje oružje u ratu protiv sistema koji je oblikovao njen svet i svet oko nje. To je film za generaciju kojoj je telefon zamena za boga, a trudnoća čak i izuzetni politički čin.

Glumačku ekipu filma čine i Milutin Mima Karadžić, Milica Stefanović, Miloš Lolić, Miloš Timotijević, Petar Strugar, Branislav Jevtić, Jovo Maksić...

Ovu jedinstvenu filmsku priču je samostalno proizvela srpska filmska kuća "Digimedija" producenta Predraga Popovića, u saradnji s producentom Milošem Đukelićem. Nakon "Izleta" Nenada Pavlovića i "Iza osmeha" Marka Đorđevića, "Karmadona" je treći film koji je "Digimedija" u protekle dve godine snimila vlastitim sredstvima.

Film je tokom novembra i decembra 2024. snimljen na lokacijama u Beogradu. Srpska premijera se očekuje početkom 2026. godine.

Ko je autor?

Aleksandar Radivojević je "enfant terrible" srpskog filma. Najpoznatiji je kao scenarista kontroverznog "Srpskog filma" (2010), kao i "Čarlstona za Ognjenku" i druge sezone TV serije "Crna svadba", koju trenutno možete bindžovati preko svih platformi Telekoma Srbija.

Film Karmadona Foto: Digimedia

"Karmadona" je njegov rediteljski debi i predstavlja prirodan korak ka mejnstrim kinematografiji s filmom koji obećava da će postati kultni i žanrovski prepoznatljivo "krvavo remek-delo" srpske kinematografije.

