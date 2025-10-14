Slušaj vest

U okviru evropske turneje, koncertna promocija albuma umetničke muzike, LILITH ABI, održava se u tri grada u Srbiji uz Bastarda trio iz Poljske i srpske umetnice, violinistkinju Katarinu Aleksić i soprana Branislavu Podrumac.

Koncerti se održavaju 16.10.2025. u Gornjem Milanovcu od 20.00 (Velika sala kulturnog centra), 17.10. u Beogradu od 20.00 (Jevrejski kulturni centar) i 18.10. u Sremskoj Mitrovici od 19.00 (Svečana sala Srpskog doma). Ulaz na sve koncerte je

slobodan.

Bastarda Trio čine Pavel Szamburski – klarinet, Mihal Goršinski – kontrabas klarinet, Tomaž Pokšivinjski – violončelo. Uz soprana Branislavu Podrumac, violinistkinja Katarina Aleksić nastupiće i kao vokal i narator. Kompozicije su zansovane na

kratkim odlomcima starih, tradicionalnih uspavanki iz Srbije, Poljske, Jermenije, Španije, Ukrajine, Japana, Srednje Amerike, kao i sefardskih melodija na Ladino jeziku. Propuštene kroz emotivni i kreativni filter ovih izuzetnih muzičara, kroz kompoziciju, aranžman i improvizaciju, ove uspavanke postaju svojevrsna priča i majčinskoj ljubavi, žrtvi i strahu.

Album “Lilith Abi” je autorski projekat komponovane i improvizovane muzike, nastao kao plod saradnje istaknutih srpskih i poljskih umetnika. Ovaj jedinstven kvintet donosi nove zvučne boje, a umetnički koncept vodi publiku u sfere mističnog i

kontemplativnog iskustva.

Katarina Aleksić, violinistkinja Foto: Kristina Karaicic

“Lilith Abi”, kojem je idejni tvorac violinistkinja Katarina Aleksić dala divan narativ, inspirisan je dubokom, simboličnom dimenzijom uspavanki i prostorom između sna i jave, kao i iskustava sličnim transu izazvanih muzikom i ritmom. Na osnovu tekstova tradicionalnih napeva iz raznih zemalja sveta, u fokus su stavljene emocije o kojima se peva, sa iznenađujućim obrtom: uspavanka ne peva uvek o mirnom snu, ljubavi i prirodi, već i o negativnim osećanjima kao što su strah od demona ili smrti, bes, frustracija.

Bastarda Trio dolazi iz Varšave, sa bogatom diskografijom od seset albuma autorske i improvizovane muzike, sa inspiracijom u srednjovekovnim, hebrejskim ili tradicionalnim melodijama. Bastarda Trio se odlikuje jedistvenom bojom, neobičnim sastavom instrumenata: klarinet, kontrabas klarinet, violončelo, kao i sofisticiranom inventivnošću u svojim kompozicijama. Projekat, prvobitno nastao u okviru serije koncerata “Evropa u gostima”, do sada je podržan od strane važnih institucija u Srbiji i Poljskoj, kao što su Vienavski udruženje Poznanj, Ministarstvo kulture Republike Poljske, Radio televizija Srbije.

Branislava Podrumac Foto: Alek Živković

Koncerti su održani u Beogradu, nakon čega je u jesen 2023. snimljen album “Lilith Abi” u izdanju AudioCave iz Krakova. Usledili su koncerti i promocije albuma u Varšavi, Koninu i Poznanju, a sada publiku očekuje promocija u tri grada u Srbiji, u Gorjem Milanovcu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici.

