Godinu dana nakon domaće televizijske premijere filma "Sveta Petka - Krst u pustinji", reditelja Hadži-Aleksandra Đurovića, ovaj film biće premijerno prikazan i to na Nacionalnoj televiziji Bugarske.

Na praznik Svete Petke, koji se u Bugarskoj slavi po gregorijanskom kalendaru (14.10), film će se emitovati na oba kanala BNT, što će biti peta televizijska premijera ovog ostvarenja. Film je do sada, osim na Radio Televiziji Srbije, prikazan i na Radio Televiziji Republike Srpske, Radio Televiziji Crne Gore, kao i na prvom programu ruske nacionalne televizije.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Sveta Petka - Krst u pustinji":

Film Sveta Petka - Krst pustinji Foto: Promo

Film "Sveta Petka - Krst pustinji", nastao po romanu "Petkana" Ljiljane Habjanović Đurović, jedan je od najsupešnijih domaćih filmova prethodnih godina, sa više od 100.000 bioskopskih gledalaca. Do sada je bio na 68 festivala i osvojio 33 nagrade, a svoj festivalski život završava u decembru na festivalu u Palermu.

Film “Sveta Petka-Krst u pustinji”, nesvakidašnji, autorski i poetski film prati život pobožne mlade Paraskeve, gde upoznajemo njen put od obične devojke do najvoljenije i najpoštovanije Svetiteljke Pravoslavlja.

Glavne uloge su poverene Mileni Predić, Milici Stefanović, Filipu Hajdukoviću, Jadranki Selec, Branislavu Tomaševića, Danielu Siču, Andreju Šepetkovskom i Mladenu Sovilju kao i nekolicini jordanskih glumaca.

