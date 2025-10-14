Slušaj vest

Od 31. oktobra do 2. novembra u Bolonji će se održati treće po redu međunarodno Baletsko takmičenje, na čijem je čelu Aja Jung. Izvanredan tim koreografa, pedagoga i direktora prestižnih trupa čine žiri ovog takmičenja, vodeći paralelno majstorske časove, radionice i audicije.

Takmičenje se održava u legendarnom Teatru Duze koji ove godine broji svoju 202 sezonu. Događaj će okupiti mlade baletske umetnike iz Italije, Grčke, Poljske, Slovenije, Mađarske, Srbije, Rusije, Turske, Argentine, Bugarske, sa Kipra…

Na listi stručnjaka koji laureatima treba da ponude profesionalno usavršavanje ili angažmane u evropskim trupama su Konstantinos Rigos, Elizabeta Ćeron, Eriberto Verardi, Enriko Moreli, Filip Krac, Ivet Rodrigez, Žolt Tibor Elek, Vangelis Bikos, Atila Kozma, Konstantinos Kafantaris, Gabor Kevehazi…

Foto: Paola Lučani

U okviru gala večeri, 1. novembra u Teatru Duze, uz najbolje mlade igrače, nastupiće kao posebni gosti prvaci Baleta Grčke nacionalne opere iz Atine i igrači Baleta Toskane iz Firence koje je naša publika imala prilike da upozna na Beogradskom festivalu igre.

Aja Jung potvrđuje da „naši talenti nastavljaju da putuju u inostranstvo kako bi se odmerili sa vršnjacima i uspeli da dođu do vrednih stipendija za svoje usavršavanje. Ovoga puta, u Bolonju vodimo 15 mladih igrača iz Srbije! Zahvalni smo Gradu Bolonji i Teatru Duze za podršku ovom događaju u okviru tradicionalne sezone igre u prestonici Emilije Romanje“.

Foto: Paola Lučani

Takmičenje u Bolonji ohrabruje sve uzraste da se predstave na sceni, iako su među zainteresovanima najbrojniji oni između 14 do 18 godina starosti. Različite kategorije podrazumevaju klasičnu, neoklasičnu i savremenu igru, kao i sola, duete, odnosno ansambl nastupe. Pored prilike da učesnici pokažu svoje znanje i trud na sceni, poseban segment čine majstorski časovi na kojima će imati priliku da dodatno usavršavaju svoju tehniku i uče od svetski priznatih pedagoga i koreografa.