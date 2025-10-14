Slušaj vest

Psihološki triler sa elementima horora, „Crna svadba“ reditelja Strahinje Madžarevića i Nemanje Ćipranića u produkciji FireFly, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Dok publika s nestrpljenjem čeka nastavak serije, pažnju i dalje privlače vrele scene glumice Jelene Đokić, koje su izazvale brojne komentare.

Za TV Ekran, Jelena Đokić je ranije otkrila kako je reagovala kada je dobila ponudu za ulogu, kako gleda na uspeh serije, ali i kakav je bio njen odnos prema najintimnijim scenama u projektu koji je, prema mišljenju mnogih, pomerio granice domaće produkcije.

„Mnogi se plaše da je gledaju – i to mi je kompliment“

Na pitanje da li su reakcije publike bile onakve kakve je očekivala, Jelena iskreno odgovara:

„Čak ni moja najbliža familija, moji Novljani i prijatelji u Beogradu ne usuđuju se da je gledaju. Kažu mi: ‘Nema šanse, Jelena.’ To mi je zapravo veliki kompliment, jer je horor kao žanr vrlo klizav teren. Baviti se njime je kao hodati po oštrom nožu.“

Glumica ističe da je serija autorsko delo reditelja Nemanje Ćipranića i pisca Strahinje Mađžarevića, koji su tačno znali šta žele da naprave:

Jelena Đokić u seriji Crna svadba Foto: Promo

„Oni su pravili kasting bez audicije. Naše je bilo samo da im verujemo. Nadam se da će im ova serija otvoriti vrata za sve buduće projekte.“

Uloga pisana baš za nju

Uloga Nataše Janković, koju tumači u seriji, bila je posebno kreirana za Jelenu Đokić, što je i sama potvrdila:

„Kako da ne imponuje! Za sve značajne uloge koje su mi donele priznanja, reditelji su me konkretno zvali. Kada znaš da te neko želi baš za taj lik, odmah se otvori okean poverenja – i onda je zadovoljstvo raditi.“

„O zaboga!“ – Jelena o poređenju sa Nikol Kidman

Filmski kritičar Đorđe Bajić izjavio je da je Jelena Đokić u „Crnoj svadbi“ kao Nikol Kidman u filmu „Širom zatvorenih očiju“. Glumica priznaje da joj to poređenje deluje pomalo nerealno:

Foto: Profimedia

„O zaboga! U nezahvalnoj sam poziciji da o tome govorim. Mene oduvek porede sa Džulijen Mur – valjda zbog riđe kose. Ipak, najvažnije je biti autentičan i svoj.“

„Na eksplicitne scene sam jedva pristala“

Kada je reč o snimanju intimnih scena, Jelena otkriva da je u početku bila vrlo neodlučna:

„A priori bih rekla – ne. Ali uvek razmislim šta ta scena znači u celoj priči. U ‘Crnoj svadbi’ sam na te kadrove pristala na jedvite jade, jer je prvobitna verzija bila mnogo eksplicitnija. Rekla sam: ‘Nema šanse!’“

Dodaje da je na kraju pristala pod uslovom da se koristi dublerka, ali su autori scenu vremenom ublažili:

„Možda bih se i sada uplašila da je na početku tako pisalo. (smeh)“

Jelena Đokić Foto: Zorana Jevtić

Publika jedva čeka nastavak

„Crna svadba“ je od svog prikazivanja izazvala lavinu komentara i postala jedna od najgledanijih domaćih serija poslednjih godina. Publika s nestrpljenjem očekuje novu sezonu, dok Jelena Đokić ostaje jedno od najzapaženijih imena ovog intrigantnog projekta.