Slušaj vest

Gran pri "Joakim Vujić" za najbolju predstavu u celini na 20. Joakimfestu - međunarodnom pozorišnom festivalu u Kragujevcu, dobila je predstava "Moje pozorište", u režiji Borisa Liješevića i produkciji Ateljea 212.

Oni su osvojili i Specijalno priznanje grada Kragujevca. Žiri 20. Joakimfesta radio je u sastavu: scenografkinja Dragana Purković Macan (Bosna i Hercegovina), glumica Ivana Vuković (Srbija) i pozorišna rediteljka Tara Manić (Srbija).

Foto: Boško Đorđevi

- Ova nežna i hrabra predstava podseća nas na nužnost preuzimanja odgovornosti za to kako koristimo prostor pozorišta. "Moje pozorište" nije samo predstava o pozorištu već je ranjivi susret sa sobom. Posebna osetljivost i pažnja prema značaju priče povod su njenog nastanka - navedeno je u obrazloženju.

Nagradu publike dobila je predstava "Ljudi od voska", u režiji i adaptaciji Ivana Vanje Alača i u produkciji Narodnog pozorišta Sombor. Međunarodni pozorišni festival Joakimfest je održan u Knjaževsko-srpskom teatru pod sloganom "Pozorište izvan vremena".

(Kurir.rs/Ljubomir Radanov)

VIDEO: Pozorište Dadov u novom ruhu: