Pozorište „Boško Buha“ svečano je obeležilo veliki jubilej, 75 godina od osnivanja, u nedelju 13. oktobra, premijernim izvođenjem predstave „Igra“ na Večernjoj sceni. Ovaj značajan datum obeležen je uz prisustvo publike, prijatelja pozorišta, gostiju iz kulturnog života i medija.

"U uvodnom delu svečanosti dodeljene su jubilarne nagrade, obeležili smo jubileje Vesne Grbić (38 godina) i Sanje Kovačević (10 godina). Ove nagrade nisu samo priznanje za rad, već i simbol posvećenosti, tradicije i zajedništva koje Pozorište „Boško Buha“ neguje već sedam i po decenija. 75. rođendan Pozorišta, proslavili smo premijerom na Večernjoj sceni predstave „Igra“ po tekstu Mile Mašović Nikolić i Milice Kralj, koja je i rediteljka ove predstave. U predstavi igraju članovi ansambla Pozorišta „Boško Buha“: Uroš Jovčić, Katarina Marković, Teodora Ristovski, kao i gostujući glumci Vučić Perović, Milica Janketić, Vladan Milić i Ljiljana Slović. Ostatak autorskog tima čine: Milica Bajić Đurov – scenografkinja, Anđela Bajagić – kostimografkinja, Janja Lončar – kompozitorka i Tamara Pjević – koreografkinja. Ovaj Dan pozorišta obeležavamo značajno spokojniji, jer radovi na našoj matičnoj sceni na Trgu Republike 3 neometano teku, što znači da se bliži naš povratak kući", piše u saopštenju pozorišta.

Buha foto Vladimir Jablanov.jpg
ježeva kućica 7.jpg
cvija-2.jpg
594A2626 - grupna copy.jpg

Predstava Koštana - Borini pozorišni dani  Izvor: Kurir/T.S.