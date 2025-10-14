"U uvodnom delu svečanosti dodeljene su jubilarne nagrade, obeležili smo jubileje Vesne Grbić (38 godina) i Sanje Kovačević (10 godina). Ove nagrade nisu samo priznanje za rad, već i simbol posvećenosti, tradicije i zajedništva koje Pozorište „Boško Buha“ neguje već sedam i po decenija. 75. rođendan Pozorišta, proslavili smo premijerom na Večernjoj sceni predstave „Igra“ po tekstu Mile Mašović Nikolić i Milice Kralj, koja je i rediteljka ove predstave. U predstavi igraju članovi ansambla Pozorišta „Boško Buha“: Uroš Jovčić, Katarina Marković, Teodora Ristovski, kao i gostujući glumci Vučić Perović, Milica Janketić, Vladan Milić i Ljiljana Slović. Ostatak autorskog tima čine: Milica Bajić Đurov – scenografkinja, Anđela Bajagić – kostimografkinja, Janja Lončar – kompozitorka i Tamara Pjević – koreografkinja. Ovaj Dan pozorišta obeležavamo značajno spokojniji, jer radovi na našoj matičnoj sceni na Trgu Republike 3 neometano teku, što znači da se bliži naš povratak kući", piše u saopštenju pozorišta.