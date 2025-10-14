Slušaj vest

U četvrtak 9. oktobra 2025. godine, na sednici Vlade Republike Srbije, za novog v.d. direktora Filmskog centra Srbije imenovan je Jakov Petrović, filmski i televizijski producent. Rešenje o imenovanju je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije, u subotu 11. oktobra 2025. godine.

Jakov Petrović – biografija

Jakov Petrović je filmski i televizijski producent rođen 1988. godine u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu na Katedri za filmsku i TV produkciju, nakon čega je upisao postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom studija i nakon njih usavršavao se na međunarodnim programima European Summer Film School, gde je radio sa mentorom rediteljem Milčom Mančevskim, kao i na Evropskoj letnjoj umetničkoj školi Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Svoj profesionalni put započeo je kao producent igrane TV serije „Mešano meso“ i nagrađivanog kratkometražnog igranog filma „Naša mala tajna“. Ubrzo se afirmisao u oblasti dokumentarnog filma, posebno kroz dugometražni dokumentarni film „Valter“ čiji je bio glavni producent i kreator, kao i svojim angažmanom na dugometražnom igranom filmu „Panama“, koji je prikazan na festivalu u Kanu. Radio je i na brojnim televizijskim i radio kampanjama, među kojima se ističe projekat Ministarstva prosvete i Evropske unije „Druga šansa“, kao i na izradi korporativnih i promotivnih filmova za domaće i međunarodne kompanije.

Od 2011. do 2016. godine bio je generalni direktor Srpske naučne televizije (danas Brainz TV), prve neprofitabilne televizijske stanice, čime je dao doprinos razvoju specijalizovanih medija posvećenih nauci, obrazovanju i umetnosti. Takođe je vodio svoju nezavisnu producentsku kuću u okviru koje je razvijao i realizovao projekte iz oblasti filmske i televizijske produkcije.

Petrović je od 2012. do 2019. godine obavljao funkciju rukovodioca departmana za kulturu i umetnost Komiteta znanja Srbije, gde je bio angažovan na promociji kulturnih inicijativa, umetničkih programa i projekata namenjenih unapređenju kulturnog dijaloga.

Član je Upravnog odbora Državnog audiovizuelnog arhiva Republike Srbije – Jugoslovenske kinoteke.