Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, reprezentativno udruženje u kulturi, dodeliće ovogodišnje muzičke nagrade Godum 2025 sutra, 16. oktobra u 19.30 časova, na sceni Ustanove kulture "Vuk".

Dobitnici godišnjih nagrada

Dobitnici priznanja su: Irena Blagojević, koja je osvojila nagradu za džez, koja nosi naziv "Duško Gojković"; grupa Kerber za rok nagradu "Borisav Bora Đorđević"; dok će nagrada za pop muziku pripasti Kikiju Lesendriću i grupi Piloti. Nagrada za nove nade "Miroslav Miša Aleksić" dodeliće se sastavu Oxajo, a priznanje za životno delo ove godine pripada Leu Martinu. Udruženje će dodeliti i posebne povelje za doprinos muzici: Aleksandri Ignjatović, Aleksandru Saši Ignjatoviću, Predragu Ivanoviću, Dobroslavu Prediću, Luki Velancu, Želimiru Gvojiću, Sandri Rančić i Tihomiru Jakšiću. Povelje za najslušanije numere u saradnji sa organizacijama Sokoj i PI iz reda najemitovanijih po izboru udruženja dobiće Zdravko Čolić za pesmu "Ničeg nije bilo između nas" (PI) i Dragi Jelić - JU grupa za numeru "Mornar" (Sokoj).

Zdravko Čolić Foto: ATA Images / Antonio Ahe



- Nagrade Godum i ove godine potvrđuju značaj i kontinuitet domaće muzičke scene, povezujući tradiciju i savremeno stvaralaštvo, uz poštovanje umetnika koji su svojim delom obeležili epohu, kao i onih koji je nastavljaju i osvežavaju novim izrazima. Pozivaju se svi poštovaoci domaćeg muzičkog stvaralaštva da dođu i uveličaju ovaj skup. Ulaz na manifestaciju je slobodan - navodi se u saopštenju za medije.



Nagrade Godum ustanovljene su 2018. godine, povodom obeležavanja 65 godina postojanja udruženja, s ciljem da se očuva i promoviše tradicija domaće džez, zabavne i rok muzike, kao i da se oda priznanje umetnicima koji su svojim radom obeležili i obogatili našu muzičku scenu.