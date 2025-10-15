Slušaj vest

Na programu jednog od najmlađih, ali i najzanimljivijih festivala savremene igre koji se paralelno održava u dva grada – italijanskoj Gorici i slovenačkoj Novoj Gorici, 16. oktobra nastupa Balet Srpskog narodnog pozorišta.

Foto: Marija Erdelji

Predstavu „Pričaj mi o ljubavi“ Balet Srpskog narodnog pozorišta izvodi na sceni Teatra Verdi u centru Gorice. Ujedno, za naš ansambl na čijem je čelu Aja Jung, ovo je prvo gostovanje u Italiji, a Gorica je ove godine Evropska prestonica kulture, što čini ovo učešće i susret sa publikom još značajnijim.

Foto: Marija Erdelji

Festival Visavi je osnovan 2020. godine, sa ambicioznom idejom bogatog programa koji osvaja sve raspoložive scene i prostore u dva grada. Paralelni programi podrazumevaju niz koreografskih radionica i okupljaju svakog oktobra mlade igrače iz Italije i Slovenije.

Foto: Marija Erdelji

Još od prve edicije, sinergija Beogradskog festivala igre koji predvodi Aja Jung i Visavi festivala koji predvodi Valter Mramor, doprinela je kreiranju programa i animiranju brojnih trupa. Tako je i ove godine, kada na Festivalu Visavi gostuju Balet Grčke nacionalne Opere sa predstavom „Zlatno doba“ koja je ove godine izvedena u Srpskom narodnom pozorištu kao koprodukcija atinske Opere i Beogradskog festivala igre. Tu je i trupa Zappala Danza iz Katanije, Gauthier Dance iz Štutgarta, Kompanija Zebra, ali i mnogi važni koreografi koje beogradska i novosadska publika već poznaju sa prethodnih edicija našeg Festivala.

Foto: Marija Erdelji

Savremeni komad "Pričaj mi o ljubavi", koji je premijerno izveden u martu ove godine na Velikoj sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, delo je dva koreografa.

Foto: Danijel Rauski

Prvi deo večeri, “Elegija” koreografa Enrika Morelija, donosi emotivnu priču kroz pokret, uz muziku Frederika Šopena i poeziju Marianđele Gualtijeri. U poetskom i vizuelno raskošnom izrazu, ansambl baleta suptilno oslikava najdublja ljudska osećanja.

Foto: Danijel Rauski

U drugom delu predstave sledi “Balkon ljubavi”, delo Icika Galilija, u kojem ritmovi Pereza Prada, duhovitost, akrobatski pokret i upečatljiva scenska estetika stvaraju neobično, dinamično i šarmantno baletsko iskustvo. Poseban pečat ostavlja prvak baleta Andrej Kolčeriju, koji svojim scenskim prisustvom otvara i vodi ovaj energični komad.

“Pričaj mi o ljubavi” je umetnički poduhvat koji je imao zadatak da uvede Balet Srpskog narodnog pozorišta u nove koreografske forme i rukopise, i potvrdi otvorenost i hrabrost ansambla da zakorači ka budućnosti. Ujedno, to je prvo veče koje je zavredelo podsticajnu kritiku milanskog magazina Danza e Danza, što nadalje najavljuje naš ansambl na međunarodnim scenama.