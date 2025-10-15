Slušaj vest

Američka glumica Penelope Milford, poznata po ulozi Vi Munson u kultnom filmu Coming Home iz 1978. godine, preminula je u Sogertisu, u saveznoj državi Njujork, potvrdio je njen brat Dag. Milford je imala bogatu karijeru na filmu i pozorištu, a tokom sedamdesetih i osamdesetih godina bila je jedno od prepoznatljivih lica američke glumačke scene.

Uspon na Brodveju i saradnja s Ričardom Girom

Rođena u Sent Luisu, u Misuriju, Penelope je karijeru započela na pozorišnim daskama. Publika i kritika brzo su je zavoleli, naročito nakon uspešne predstave Richard Farina: Long Time Coming and a Long Time Gone, u kojoj je glumila rame uz rame sa tada mladim Ričardom Girom.

Penelope Milford Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Taj uspeh otvorio joj je vrata Holivuda, pa se ubrzo pojavila u filmu Normana Mejlera „Maidstone“ (1970), a zatim i u biografskom ostvarenju Kena Rasela „Valentino“ iz 1977. godine.

Slava uz Džejn Fondu i Džona Voita

Njena najpoznatija uloga stigla je godinu dana kasnije, u ratnoj drami Coming Home, gde je glumila uz Džejn Fondu, Džona Voita i Brusa Derna. Film je postao jedan od najvećih hitova 1978. godine, kako po zaradi, tako i po odjeku među kritikom.

Na 36. dodeli Zlatnog globusa, Coming Home je imao čak šest nominacija, dok je na 51. dodeli Oskara osvojio tri nagrade — za najbolji originalni scenario, najboljeg glumca (Voight) i najbolju glumicu (Fonda). Penelope Milford je tada bila nominovana za Oskara za najbolju sporednu glumicu, čime je njeno ime zauvek ušlo u istoriju filmske umetnosti.