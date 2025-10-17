Slušaj vest

Leskovački internacionalni festival filmske režije, 18. LIFFE, svečano je otvoren u renoviranom bioskopu Leskovačkog kulturnog centra (LKC) u prisustvu reditelja, glumaca, filmskih stvaralaca iz regiona. Nakon nastupa kvarteta Amoroso publiku su na početku pozdravili Sanja Conić, direktorka LKC, organizatora festivala, i dr Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Foto: LKC

- Naš festival ne poznaje granice i podele. LIFFE je dokaz da je umetnost uvek iznad svega i Leskovac mesto gde slavimo ono što nas spaja, a ne ono što nas deli. Zato je LIFFE važan i poseban i zato LIFFE živi i opstaje čak i kada nam okolnosti ne idu naruku. Ove godine izostala je podrška svih relevantnih republičkih institucija. Ali tu je grad Leskovac. I pored te činjenice mi smo uspeli da prošetamo crvenim tepihom, simbolom lepote koju ovaj festival nosi u sebi. To smo uspeli isključivo zahvaljujući lokalnoj samoupravi i sponzorima - rekla je Sonja Conić, koja je posebno zahvalila gradonačelniku Leskovca dr Goranu Cvetanoviću.

Foto: LKC

Dobitnik specijalne nagrade Zlatna nit za afirmaciju filmske umetnosti regiona, reditelj, scenarista, producent Rajko Grlić, obratio se video-porukom:

- Trebalo je da stojim večeras tu pred vama živ, u trećoj dimenziji, ali moje koleno, koje je pre neki dan operisano, sprečilo me je da dođem. Zahvaljujem vam što ste tu. Zahvaljujem festivalu na časti koju mi je ukazao. Zahvaljujem što su se uopšte setili da postoji jedan stari režiser. Hvala vam svima i dobre vam projekcije.

Foto: LKC

18. LIFFE su otvorenim proglasili Branka Petrić i Zijah Sokolović, glumci u filmu "Paviljon" Dina Mustafića:

- Aristotel se pita ima li stvaralaštva bez predstavljanja. Leskovac je osnovao festival da bi sjajni reditelji mogli da prikažu svoja ostvarenja. Srećna sam što sam došla s filmom "Paviljon" i jednom malom epizodnom ulogom. Nisam sigurna da ćete me prepoznati. Da bi došlo do predstavljanja, mora tu da bude publika. Ovde će biti stvaraoci koji će se predstavljati pred publikom. I to je savršen krug - rekla je glumica.

Zijah Sokolović pravo iz Leskovca otišao je za Zaječar, gde otvara Dane Zorana Radmilovića.

Foto: ATA images



- Želeo bih da podsetim na kolegu Metu Jovanovskog, koji je preminuo nakon snimanja. Ovo je film ne o našim ili njihovim penzionerima, već uopšte o penzionerima. Film o nama koji znamo kako izgledaju domovi staraca, a ipak svoje roditelje šaljemo tamo. Naši likovi su sami, usamljeni, ostavljeni, a kada ih deca nazovu, imaju samo tri pitanja: da li si uzeo tablete, kako si i kakvo je vreme napolju. Eshil je rekao u "Okovanom Prometeju": "Sila za pravdom je u čoveku, ne u bogovima, i ona se može naučiti samo umetnošću. Neka počne 18. Festival filmske režije - poručili su na kraju zagrljeni Sokolović i Petrićeva.

Voditelj ceremonije otvaranja bio je glumac Andrej Šepetkovski. Film je publika nagradila ovacijama. Neki su poželeli da zagrle Branku i Zijaha, a na projekciji je ostao i gradonačelnik Leskovca.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca