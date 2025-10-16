Slušaj vest

U Zadužbini Ilije M. Kolarca večeras koncertom Beogradske filharmonije otvaraju se 57. Beogradske muzičke svečanosti Bemus. Na programu će biti Simfonijski kapričo Đakoma Pučinija i Divertimento končertante za kontrabas i orkestar i Svita La Strada kompozitora Nina Rote. Beogradskom filharmonijom prvi put će dirigovati svetski priznat dirigent Karlo Ponti, a solista na kontrabasu je Strahinja Mitrović.

- Velika mi je čast i privilegija da otvorim ovogodišnji muzički festival dirigujući sjajnim Beogradskim filharmonijskim orkestrom, uzbudljivim koncertom s prelepim orkestarskim delima dva znamenita italijanska kompozitora Đakoma Pučinija i Nina Rote. U nastavku nas očekuje sjajni mladi kontrabasista Strahinja Mitrović izvodeći Divertimento končertante Nina Rote, koncert za kontrabas i orkestar, i završićemo koncert s repertoarom koji je veoma blizak mom srcu, orkestarskom svitom Nina Rote iz filma "La Strada" reditelja Federika Felinija, koji je producirao moj otac Karlo Ponti stariji - poručuje sin slavne glumice Sofije Loren.

Karlo Ponti je čuveni italijanski dirigent, u čijoj biografiji stoji da je bio i dirigent-saradnik Ruskog nacionalnog orkestra, a osnovao je i losanđeleski orkestar „Virtuozi“ – ansambl koji ističe obrazovnu vrednost muzike. Ponti je stigao u Beograd i održao probu sa Beogradskom filharmonijom.

Karlo Ponti stigao pravo na probu

Od Zubina Mehte je puno slušao o ovom orkestru i tako postao njen veliki obožavatelj. Na repertoaru svečanog otvaranja Bemusa, orkestar izvodi italijansku muziku od Pučinijevog Simfonijskog preludijuma, do Rotine Svite iz filma “La strada", muzike koja je osvojila svet kroz saradnju sa Federikom Felinijem.