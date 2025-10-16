Slušaj vest

U Zadužbini Ilije M. Kolarca večeras koncertom Beogradske filharmonije otvaraju se 57. Beogradske muzičke svečanosti Bemus. Na programu će biti Simfonijski kapričo Đakoma Pučinija i Divertimento končertante za kontrabas i orkestar i Svita La Strada kompozitora Nina Rote. Beogradskom filharmonijom prvi put će dirigovati svetski priznat dirigent Karlo Ponti, a solista na kontrabasu je Strahinja Mitrović.

Karlo Ponti
Foto: Mark Marianovich


- Velika mi je čast i privilegija da otvorim ovogodišnji muzički festival dirigujući sjajnim Beogradskim filharmonijskim orkestrom, uzbudljivim koncertom s prelepim orkestarskim delima dva znamenita italijanska kompozitora Đakoma Pučinija i Nina Rote. U nastavku nas očekuje sjajni mladi kontrabasista Strahinja Mitrović izvodeći Divertimento končertante Nina Rote, koncert za kontrabas i orkestar, i završićemo koncert s repertoarom koji je veoma blizak mom srcu, orkestarskom svitom Nina Rote iz filma "La Strada" reditelja Federika Felinija, koji je producirao moj otac Karlo Ponti stariji - poručuje sin slavne glumice Sofije Loren.

Karlo Ponti
Foto: Mark Marianovich

Karlo Ponti je čuveni italijanski dirigent, u čijoj biografiji stoji da je bio i dirigent-saradnik Ruskog nacionalnog orkestra, a osnovao je i losanđeleski orkestar „Virtuozi“ – ansambl koji ističe obrazovnu vrednost muzike. Ponti je stigao u Beograd i održao probu sa Beogradskom filharmonijom.

Karlo Ponti stigao pravo na probu

Karlo Ponti u Beogradu Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Od Zubina Mehte je puno slušao o ovom orkestru i tako postao njen veliki obožavatelj. Na repertoaru svečanog otvaranja Bemusa, orkestar izvodi italijansku muziku od Pučinijevog Simfonijskog preludijuma, do Rotine Svite iz filma “La strada", muzike koja je osvojila svet kroz saradnju sa Federikom Felinijem.

 Bemus traje do 25. oktobra.

Ne propustitePop kulturaKAŽU DA JE TITO BIO ZALJUBLJEN U NJU, A ONA JE VOLELA 22 GODINE STARIJEG: Nije smela u javnost posle udaje, a za jednim žali i sad
tito-jovanka-broz-sofija-loren-karlo-ponti.jpg
Pop kulturaOženio se sin Sofije Loren, zbog ljubavi prešao u pravoslavlje: Karlo Ponti preuzeo veru 20 godina mlađe supruge (FOTO)
Sofija Loren profimedia0634328317.jpg
Pop kulturaPoslužila je kao inspiracija za venčanicu Loren Sančez: Iza kultne haljine Sofije Loren krila se prava bračna drama
Sofija Loren profimedia-0910346655.jpg
Pop kulturaImala je samo 16 a on 38 godina, ženu i decu: Prevarili su crkvu i venčali se, pa zbog zabranjene ljubavi deset godina proveli u izgnanstvu
profimedia0105565952.jpg