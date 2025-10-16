Slušaj vest

Miodrag Krivokapić, poznatiji kao Brik, jedan je od najistaknutijih glumaca na našim prostorima. Njegov put do uspeha bio je težak, ali ispunjen zanimljivim životnim iskustvima.

Rođen je 22. aprila 1949. godine u Peći, na Kosovu i Metohiji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od malih nogu sanjao je da stane na daske koje život znače. Dva puta je pokušavao da upiše glumu u Beogradu, na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, ali prijemni ispiti nisu prošli. Konačno je uspeo u Zagrebu, na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost, gde je diplomirao 1975. godine.

Ubrzo je postao član Pozorišta Gavela, a potom i Hrvatskog narodnog kazališta. Njegove prve uloge na filmu bile su u ostvarenjima „Zec“, „Kuća“ i „Seljačka buna 1573“, dok je široj publici postao poznat kroz glavnu ulogu u seriji „Mačak pod šljemom“.

Povratak u domovinu i status slobodnog umetnika

1986. godine vratio se u Srbiju i od tada radi kao slobodni umetnik. Početkom 2000-ih postao je prvak Beogradskog narodnog pozorišta, ali i dalje održava veze sa Hrvatskom, gde povremeno prihvata glumačke angažmane.

Brak sa najlepšom Dubrovčankom

U privatnom životu, Krivokapić je povučen i posvećen porodici. Decenijama je u braku sa doktorkom Svjetlanom, koju opisuje kao najlepšu Dubrovčanku koju je ikada sreo. Ističe da je supruga imala važnu ulogu u njegovom uspehu, jer su njene kritike motivisale da bude bolji.

„Znala je da se oduševi, ali i da mi bez reči kaže šta misli o predstavi. Samo bi rekla: ‘Razgovaraćemo’. Kada joj kažem da je mnogo smekšala, ona odgovori: ‘Nisam, nego si ti sazreo’“, priseća se Miodrag.

Njih dvojica sinova – Damjan i Bojan (on je krenuo očevim putem i nedavno je briljirao u seriji "Sablja") – izveli su na pravi put i danas su uspešni i stabilni ljudi. Ljubav prema glumi preneta je i na sina Bojana, koji gradi uspešnu karijeru i sa ocem često razmenjuje mišljenja o instituciji braka.

Skroman život van scene

Miodraga neretko možemo sresti kako kupuje namirnice na pijaci, gde ga prodavci pamte kao običnog i prijatnog čoveka. „Prijatan je, umilnog glasa i tih. Ne voli puno da se slika sa ljudima, jednostavno živi život kako on smatra da treba“, kaže jedan prodavac za „Blic“, a prenosi Nova.

Žurke sa Milenom Dravić i boemstvo

Iako je dominantan na sceni, Miodrag je u privatnom životu odgovoran i razuman. Svojevremeno je otkrio da su žurke sa legendarnom Milenom Dravić bile posebne, sa orkestrom i druženjima do kasno u noć.

– To su stvarno bile najbolje žurke jer smo imali i orkestar u predstavi. Ostajali bismo do 2, 3 ujutro – kaže.

Nikada nije dozvolio da ga deca vide pijanim i kontrolisao je boemstvo koje je dolazilo s godinama.

– Kontrolišem to i imao sam sreću da nisam podnosio alkohol. Volim da ostanem nakon predstave, to opuštanje je neophodno, ali što vreme više odmiče, to je boemštine sve manje – istakao je.

Priznanja i nagrade

Tokom karijere, Miodrag Krivokapić je osvojio brojne nagrade: Car Konstantin, Sterijina nagrada, Nagrada festivala Joakimfest za najbolje glumačko ostvarenje. Prošle godine, na Pulskom festivalu, dobio je i najveće priznanje – nagradu za životno delo.

