Neke večeri ostaju zauvek urezane u pamćenje publike. One kada muzika postane više od zvuka, a scena više od prostora. Takva će, bez sumnje, biti i noć 6. novembra u Sava Centru, kada Beograd dočeka Michael® – nagrađivani koncertni šou iz londonskog West Enda, spektakl koji ne oponaša već oživljava neponovljivu magiju Majkla Džeksona.

Na sceni Plave dvorane Sava Centra, publiku očekuje živi orkestar, zadivljujući kostimi, prepoznatljive koreografije i, naravno, Ben Bouman – najuspešniji britanski interpretator kralja popa, koji već godinama plenii svet svojim neverovatnim glasom i harizmom. "Obožavam Majkla Džeksona otkad znam za sebe“, kaže Bouman. "Svaki dan sam provodio s njim. Sve dugujem jednom čoveku – osobi koja me je oblikovala i inspirisala“.

Boumanov nastup nije puka imitacija; to je umetnički omaž, rekreacija energije i duha originalnih koncerata, sa pažljivo orkestriranim scenskim efektima i novim muzičkim obradama. Kroz numere Thriller, Beat It, Billie Jean i Man in the Mirror, publika će ponovo osetiti ono što je Majkl značio generacijama — univerzalnost emocije, humanost i ritam koji povezuje.

Publika u Londonu i širom Evrope već je proglasila ovaj šou jednim od najupečatljivijih muzičko-scenskih doživljaja današnjice. „Zadivljujuće“, pisao je BBC Radio. „Jednostavno spektakularno“, dodaje The Telegraph.

Beograd će ove jeseni imati privilegiju da oseti isti taj dah svetske scene. Sa svakim akordom, svetlosnim zrakom i plesnim korakom, Michael® vraća publiku u vreme kada je pop muzika bila umetnost, a scena – prostor gde se rađala čista emocija.

Za one koji su odrasli uz Jacksonove pesme, ovo će biti prilika da ponovo otkriju deo svog detinjstva. Za mlađe generacije, večiti dokaz da prava muzika ne stari. I zato, kada svetla u Plavoj dvorani Sava Centra budu ugašena 6. novembra u 20h, a krenu prvi taktovi Billie Jean, jedno je sigurno — Beograd će te večeri đuskati kao Majkl Džekson.

