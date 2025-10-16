Slušaj vest

Publika 41. Beogradskog džez festivala imaće priliku da čuje slavnog italijanskog džez saksofonistu Roberta Otavijana, koji će sa svojim kvartetom predstaviti projekat „Eternal Love“. Koncert je zakazan za 23. oktobar od 21 čas u Velikoj sali Doma omladine Beograda, a realizaciju su podržali Italijanski institut i Puglia Sounds.

Ulaznice se mogu nabaviti na svim eFinity prodajnim mestima i onlajn.

Roberto Otavijano (Ottaviano) uživa ugled jednog od najvažnijih italijanskih džez umetnika, a svetska kritika ga opisuje kao muzičara izuzetne izražajnosti i lirizma. Njegovo stvaralaštvo odlikuje retka sposobnost da poveže tradiciju sa savremenim strujanjima i slobodnom improvizacijom. Stalno istražuje nove muzičke horizonte, stvarajući bogate i slojevite muzičke pejzaže koji su istovremeno intelektualno izazovni i emocionalno dirljivi. Njegov autentičan muzički izraz čini ga jednim od najsugestivnijih i najoriginalnijih glasova savremenog evropskog džeza.

Rođen 1957. u Bariju, Roberto Otavijano je tokom pedesetogodišnje karijere snimio nekoliko desetina albuma pod svojim imenom u različitim formacijama, a među velikanima džeza sa kojima je sarađivao su i Dizi Gilespi, Čet Bejker, Art Farmer, Mal Voldron, Albert Mangelsdorf, Đorđo Gaslini, Enriko Rava, Stiv Svolou, Keni Viler, Kit i Džuli Tipet, Đanluiđi Trovezi, Paolo Fresu, Đanluka Petrela, Stefano Batalja, Han Benink, Arild Andersen i Mišel Godar.

Roberto Otavijano Foto: Silvio Casalini

Samo u poslednjoj deceniji dva puta je osvajao nagradu kritike časopisa Musica Jazz „Pino Kandini“ za ploču godine: 2017, za album „Sideralis“ sa istoimenim kvartetom, i 2020, za dvostruki album „Resonance & Rhapsodies“ sa sastavima Eternal Love i External Love. Takođe je dva puta bio italijanski džez muzičar godine u anketi Musica Jazz, 2022. i 2024. godine. U avangardnim krugovima izuzetno je bio zapažen njegov prošlogodišnji album „Lacy in the Sky With Diamonds“ posvećen delu Stiva Lejsija. Nakon dugogodišnjeg aktivnog rada u okviru Udruženja italijanskih džez muzičara, nedavno je izabran za predsednika Italijanske džez federacije.

Projekat Eternal Love osmišljen je kao posveta Africi – kulturi, muzici i ljudima koji žive na ovom kontinentu. Ansambl je dosad objavio tri izdanja za produkciju Dodicilune – „Eternal Love“, „Resonance & Rhapsodies“, i koncertni album „People“.

Kao posvećeni edukator, pokrenuo je džez odsek u rodnom gradu i bio na njegovom čelu blizu četiri decenije, a danas širom Italije nastavlja da vodi brojne radionice i masterklasove.

Roberto Otavijano je prethodno nastupio na Beogradskom džez festivalu 1982. godine sa sastavom Praxis, na izdanju koje je održano pod pokroviteljstvom Evropske radiodifuzne unije. Njegov povratnički koncert, posle više od četiri decenije, biće nesumnjivo jedno od najupečatljivijih umetničkih doživljaja ovogodišnje manifestacije.

Beogradski džez festival Foto: Promo

Dom omladine Beograda od 22. do 25. oktobra 2025. predstavlja 41. Beogradski džez festival, pod sloganom NA PUTU DŽEZA. Naša najstarija i međunarodno najistaknutija džez manifestacija, ove godine ulazi u novu deceniju razvoja sa svojim 41. izdanjem. Publiku očekuju premijerna gostovanja, nastupi najaktuelnijih umetnika iz zemlje i sveta, novi i uzbudljivi muzički projekti. Festival ostaje dosledan umetničkom pravcu kojim ide već četiri decenije – putem vrhunskih umetničkih dometa, otvorenosti za muzička istraživanja i stalnog dijaloga sa savremenim džez tokovima. Na tom putu, publika i umetnici zajedno grade prostor susreta tradicije i novih muzičkih izraza, u duhu autentičnosti koja je srž džeza.

