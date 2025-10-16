Slušaj vest

U Muzeju savremene umetnosti u subotu u 17 časova biće otvorena izložba "Prekretnice ka modernosti: Umetnost društva 1900-1945", kojom MSUB obeležava svoj jubilej, 60 godina postojanja. Prisutnima će se pozdravnim govorom obratiti Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti, o aktuelnoj postavci u ime kustoskog tima govoriće Mišela Blanuša, kustoskinja Zbirke slikarstva od 1900. do 1950. godine, dok će svečanim govorom izložbu otvoriti predsednik Vlade, prof. dr Đuro Macut.

Svečana Sednica Vlade republike Srbije
Foto: Boba Nikolić


Izložba predstavlja prvi deo novog višegodišnjeg ciklusa koji ima za cilj da u tri zasebne, hronološki povezane celine prezentuje bogatstvo umetničkog nasleđa 20. i početka 21. veka, čime muzej sagledava svoju kolekciju kroz prizmu društvenih, političkih i kulturnih okolnosti koje su je oblikovale. Izlaganjem više od 400 radova 150 autora, izložba prikazuje razvoj umetnosti u Srbiji i Jugoslaviji prve polovine 20. veka u dijalogu s društvenim, političkim i kulturnim promenama. Publika će imati priliku da se bolje upozna s ključnim tokovima modernizacije umetnosti u regionalnom i međunarodnom kontekstu. Kustoskinje izložbe su Mišela Blanuša (kustoskinja zbirke slikarstva od 1900. do 1950), dr Rajka Bošković (kustoskinja zbirke skulpture i instalacija) i Žaklina Ratković (kustoskinja zbirke papirnog materijala - grafika, crtež, akvarel i dr.). Na Ušće se vraća i legendarna slika "Pijana lađa" Save Šumanovića.

vikipedija.jpg
Foto: Vikipedija


Kao prateći program svečanosti povodom jubileja MSUB, u 18 časova će nastupiti Rozeta kvartet, gudački ansambl iz Beograda, osnovan 2022. godine. Kvartet čine četiri diplomirane muzičarke koje spajaju klasično obrazovanje sa savremenim pristupom muzici. Njihov cilj je da, obradom popularnih numera, klasičnu muziku približe široj publici. Od 21 časova sledi DJ set muzičkog brenda Footworks Show, prepoznatljivog po savremenom haus zvuku i jedinstvenom vizuelnom identitetu pod crvenim svetlima. Izložba će biti otvorena do 1. marta 2027. godine.

