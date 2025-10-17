Slušaj vest

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu dansu počele probe predstave "Narodni poslanik". Reditelj velikog hita "Edip" Vito Taufer sada se latio Branislava Nušića.

Prva proba Narodni poslanik, reditelj Vito Taufer (2).jpg
Vito Taufer Foto: PR Jugoslovenskog dramskog pozorišta Svetlana Paroški

U predstavi igraju Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Srđan Timarov, Nataša Ninković, Miodrag Dragičević, Aleksandar Đurica, Anđelika Simić, Goran Šušljik, Zoran Cvijanović, Marta Bogosavljević, Lazar Đukić i Lazar Nikolić.

Dramaturg je Vesna Radovanović, scenograf Lazar Bodroža, kostimograf Suna Kažić, kompozitor Šimun Matišić, a scenski govor će oblikovati Ljiljana Mrkić Popović.

Kako je bilo na prvoj probi

Prva proba Narodnog poslanika u JDP Foto: PR Jugoslovenskog dramskog pozorišta Svetlana Paroški

Prošlo je tridesetpet godina od prethodne, čuvene i veoma popularne postavke Narodnog poslanika u JDP. U ansamblu predstave koju je režirao legendarni Dejan Mijač, između ostalih, bili su i Mihailo Janketić, Đurđija Cvetić, Vesna Trivalić, Branko Cvejić i Jelisaveta Sablić.

"Narodni poslanik" je prva Nušićeva komedija. Iako je napisana krajem devetnaestog veka, likovi i događaji mogu se smestiti u svako vreme, pa i ovo današnje. Nušić na komičan način oslikava malograđane željne vlasti. I svako od njih ima svoj razlog, neko želi poziciju zbog društvenog prestiža, nekome je samo novac u glavi, neko je gladan moći… U trci za vlašću nema pozitivnih likova, svi redom su negativci koji vlast žele sebe radi, a ne države radi ili (daleko bilo) naroda radi.

edip-foto-nebojsa-babic-12.jpg
Bez Milana Marića u novoj podeli Foto: Nebojša Babić

Ovo je druga režija Vita Taufera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Narodni poslanik dolazi posle predstave "Edip" koja se već nekoliko sezona igra sa velikim uspehom.

Premijera predstave zakazana je za decembar.

razvojni-put-bore-snajdera-1-foto-svetlana-paroski-3.jpg
JDP (2).jpg
jezda.jpg
gubitnik-foto-nebojsa-babic-5.jpg