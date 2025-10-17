Slušaj vest

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu dansu počele probe predstave "Narodni poslanik". Reditelj velikog hita "Edip" Vito Taufer sada se latio Branislava Nušića.

Vito Taufer Foto: PR Jugoslovenskog dramskog pozorišta Svetlana Paroški

U predstavi igraju Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Srđan Timarov, Nataša Ninković, Miodrag Dragičević, Aleksandar Đurica, Anđelika Simić, Goran Šušljik, Zoran Cvijanović, Marta Bogosavljević, Lazar Đukić i Lazar Nikolić.

Dramaturg je Vesna Radovanović, scenograf Lazar Bodroža, kostimograf Suna Kažić, kompozitor Šimun Matišić, a scenski govor će oblikovati Ljiljana Mrkić Popović.

Kako je bilo na prvoj probi

Prošlo je tridesetpet godina od prethodne, čuvene i veoma popularne postavke Narodnog poslanika u JDP. U ansamblu predstave koju je režirao legendarni Dejan Mijač, između ostalih, bili su i Mihailo Janketić, Đurđija Cvetić, Vesna Trivalić, Branko Cvejić i Jelisaveta Sablić.

"Narodni poslanik" je prva Nušićeva komedija. Iako je napisana krajem devetnaestog veka, likovi i događaji mogu se smestiti u svako vreme, pa i ovo današnje. Nušić na komičan način oslikava malograđane željne vlasti. I svako od njih ima svoj razlog, neko želi poziciju zbog društvenog prestiža, nekome je samo novac u glavi, neko je gladan moći… U trci za vlašću nema pozitivnih likova, svi redom su negativci koji vlast žele sebe radi, a ne države radi ili (daleko bilo) naroda radi.

Bez Milana Marića u novoj podeli Foto: Nebojša Babić

Ovo je druga režija Vita Taufera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Narodni poslanik dolazi posle predstave "Edip" koja se već nekoliko sezona igra sa velikim uspehom.