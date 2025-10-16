Slušaj vest

Dejan Karaklajić autor je kultnog filma "Ljubavni život Budimira Trajkovića" i hit serije "Tajne vinove loze". Nastavak ove priče nećemo gledati, ali je tu sitkom "Miholjsko leto", koji možete pratiti vikendom na RTS.

Foto: Gordan Jović, RTS



Slavni reditelj se posle više od tri decenije života u inostranstvu vratio u Srbiju, a u novom projektu angažovao je velike zvezde poput Svetozara Cvetkovića, Anice Dobre, Slavka Štimca, ali i svoju četvrtu suprugu, jutjuberku i novinarku Žanu. Radnja se dešava u staračkom domu, ali s puno radosti. Za Kurir kaže da i sa 80 godina uživa što je svaki dan na setu i još ne pomišlja na odlazak u penziju.

Serija "Miholjsko leto" ne liči na priče koje gledamo na malim ekranima. Kako se rodila ideja?

- Ivan M. Lalić mi je došao sa idejom za ovu seriju. Meni se to dopalo i onda sam sa svojim drugim saradnicima, piscima, kreativnim producentom krenuo da je razvijam dalje. Došli smo do toga da serija govori o starim ljudima, ali da, u suštini, ti ljudi žele da žive život i ne mire se sa starošću. Oni kažu da je mladost za luzere. Svi u mladosti imamo velike probleme s kreditima, s decom... Sad smo došli u doba u kome nemamo te probleme i hoćemo da ostanemo takvi i da živimo dobro u ovakvom stanju kome smo sada. I to je nešto što mislim da je potrebno svima nama. Neki optimistički, utopistički pristup, ali mislim da je potrebno da ljudima na neki način digne energiju, da im ulepša život, da im kaže da mogu da se menjaju, iako su u nekim godinama.

Šta vi kažete iz svoje vizure?

- Imam skoro 80 godina i dalje radim, režiram i produciram serije. Ne predajem se. Prestanak rada je poguban za čoveka.

Da li ste pravili kasting za novu seriju? Kako su reagovali glumci kad su čuli šta radite?

- Bilo je onih koji su sumnjali. Međutim, svi su oduševljeni serijom. Cvetković mi je rekao: "Slušaj, potpuno te razumem i mislim da se potpuno uklapamo u ovu seriju i mislim da je to bio dobar izbor da me zoveš za ovu ulogu."

Seriju će moći da prati i mlađa publika?

- Da. Imamo decu koja dolaze u posetu roditeljima. Biće tu i raznih novina. Imamo Teslu (Slavko Štimac), koji se zaljubljuje u ženu koju mu je napravila veštačka inteligencija.

Foto: Promo



Koristite li u seriji veštačku inteligenciju?

- Koristimo. Ne želimo jedino da je koristimo za pisanje, jer to ne radi dobro. Može možda da napiše dobro piscu, ali teško dobru scenu. Koristimo je da nam pomogne oko nekih grafičkih rešenja.

Nadate li se drugoj sezoni?

- Zavisi od publike. "Miholjsko leto" nije obična serija. Mislim da nam je potreban i ovakav crni humor i da se malo zabavimo. Moje priče su bazirane na životu. Slično je bilo i s "Tajnama vinove loze". U "Miholjskom letu" taj život je malo utopija. Važno je da ljudi mogu da se identifikuju sa onim što gledaju.

Žana i Dejan Karaklajić Foto: Damir Derviašagić



I vaša supruga Žana je u podeli. Kako ste njoj našli ulogu?

- Ona se udvara Generalu (Svetozar Cvetković). Igra jednu staricu s perikom i štapom koja dolazi na njegov rođendan, a posle počinje da ga zavodi. On je na to imao komentar: "To je moja svakodnevica." Odlično je to odigrala. jer se prirodno ponašala.