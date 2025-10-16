Slušaj vest

Legendarna pesma „Dan ljubezni“ jugoslovenske grupe Pepel in kri ovekovečena je novom verzijom pesme i spotom, kojim se najavljuje regionalni hit „Belo se pere na devedeset“ sa glumicom Anicom Dobrom u jednoj od glavnih uloga.

Ova nova nostalgična filmska verzija pesme, u ritmu valcera, snimljena je povodom velikog jubileja – 50 godina od objavljivanja

numere. Grupa Pepel in kri, u to vreme najpoznatiji slovenački muzički sastav u Jugoslaviji, pesmu je izvela na Evroviziji 1975. godine i u to vreme postigla veliki uspeh. Obradu je napisao Bernard Hrušovar, sin Tadeja Hrušovara i Ditke Haberl, a pesmu je otpevala

Nana Miličinski. Kompozitor Tadej Hrušovar bio je jugoslovenski pevač, gitarista, autor i osnivač značajnih muzičkih grupa u nekadašnjoj zajedničkoj zemlji. Grupu Pepel in kri, koju su u početku činili Tadej Hrušovar, Oto Pestner (Edvin Fliser), Ivo Mojzer i Ditka Haberl, osnovao je 1974. godine. Grupa već 1975. godine učestvuje na Opatijskom festivalu, gde osvaja prvo mesto sa pesmom „Dan ljubezni“ i potom predstavlja Jugoslaviju na Evroviziji u Stokholmu. Pepel in kri kasnije proširuje postavu na deset članova, a u Jugoslaviji postaju jedan od najneobičnijih ali i najcenjenijih bendova. Pesma „Dan ljubezni“ prepevana je na nemački, engleski, holandski, i druge jezike.

Legendardna pesma danas je ponovo aktuelna kao deo filma „Belo se pere na devedeset“ reditelja Marka Naberšnika, snimljenog po autobiografskom romanu Bronje Žakelj. Film je nastao u koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije, a svetsku premijeru imao je krajem avgusta na Sarajevskom filmskom festivalu, gde je osvojio 3. nagradu publike. Film "Belo se pere na 90" osvojio je i Zlatnu mimozu za najbolju žensku ulogu na 38. Filmskom festivalu Herceg Novi, koju su ravnopravno podelile glumice Lea Cok i Anica Dobra.

„Belo se pere na devedeset“ je dirljiv, duhovit i inspirativan film o suočavanju sa bolešću. Priča prati Bronju kroz različite periode njenog života. Nakon što je kao dete izgubila majku od raka, ona u mladosti mora sama da se suoči sa ovom podmuklom bolešću. Uprkos brojnim i gotovo nepremostivim izazovima, Bronja se sa njima suočava sa mešavinom suza, smeha i nepokolebljivog optimizma. Film je zasnovan na istinitoj priči i autobiografskom romanu istog naslova.

Uloge tumače Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh, Blaž Dolenc.

Scenario su pisali Bronja Žakelj, Marko Naberšnik i Maja Todorović, direktor fotografije je Maksimiljan Sušnik, montažerka Milica Jelača Spasić, scenografkinja Maja Moravec, kostimografkinja Nadja Bedjanič, a muziku za film je pisao Luca Ciut. Producenti filma su Aleš Pavlin i Andrej Štritof, a koproducentkinja iz Srbije je Nikolina Vučetić. Ostali koproducenti su Tomi Salkovski, Kristijan Burovski, Giorgio Milocco, Michele Codarin, Barnaba Lupo, Ankica Jurić Tilić, Adrijana Prugovečki, i Miljan Vučelić.