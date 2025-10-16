"Na svečanoj akademiji u čast godišnjice oslobođenja, nagrađen sam priznanjem ZASLUŽNOG GRAĐANINA OPŠTINE TRSTENIK. Hvala. Istim povodom, posebno je bio dirljiv susret sa 130 učenika osnovne škole u mom selu Medveđa, u kojoj je, u vreme kad sam ja učio prva slova, bilo preko 700 učenika. Da bismo seli u učionicu, hoklice smo morali da donosimo od kuće", napisao je Radoš između ostalog.

"Moja osnovna škola u Medveđi, kao i stotine drugih u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji, nosila je ime "Maršal Tito". Tih šezdesetih godina prošlog veka imala je preko sedam stotina đaka. Danas, u žalnim vremenima propasti i rastakanja srpskog sela, jedva da ima dve stotine. Bio sam dobar đak, koji je svako polugodište i svaki razred završavao sa odličnim uspehom. Još uvek dobro pamtim učiteljicu Milanku Čurlić, njenu veliku ljubav i pažnju. U višim razredima, pored muzičkog, kao voda su mi išli oni predmeti u kojima je bila najvažnija reč. Tamo gde su bile brojke išlo je teže. Do četvorke i petice iz matematike i geometrije, uz nešto teško osvojenog znanja, doguravao sam tako što sam postao navijač Partizana. Nastavnik Trole, koji je držao te predmete, bio je vatreni i zagriženi partizanovac. Jednog dana je s trouglovima i lenjirima ušao na čas i rekao: "Ko se učlani u klub navijača Partizana, imaće trojku iz matematike!" - govorio e Radoš Bajić u ispovesti za Krurir.