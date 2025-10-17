Slušaj vest

O 18. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, utiscima i planovima na konferenciji za medije govorili su direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić i osnivač i predsednik Odbora Festivala Dragan Jović.

Sanja Conić, direktorka Leskovačkog kulturnog centra: „Smatram da treba da budemo zadovoljni svime što smo u prethodnih nekoliko dana pokazali i time kako uživa leskovačka publika u filmovima koje prikazujemo. Pune sale su dokaz da LIFFE ima svoju publiku koju treba da neguje i čuva i pokazali smo da smo ozbiljan festival, da smo spremni da odgovorimo izazovima.“

CVE03233.jpg
Foto: Darko Cvetković

Dragan Jović, osnivač i predsednik Odbora Festivala: „ Prošle godine smo počeli sa programskim redizajnom Festivala. I sada se vide promene. Jasno su iskristalisane četiri programske celine: Glavni takmičarski program koji predstavlja filmove iz regiona, program debitanstskih ostvarenja iz jugoistočne Evrope „Poseban tretman“, program studentskih filmova „Uzletanje“ i program „Bindžuj“ koji premijerno prikazuje nove epizode serija. Ovaj Festival pripada gradu Leskovcu i građanima Leskovca. Čini mi se da smo iz godine u godinu rasli programski, ali i kroz vizuelni identitet i došli smo do toga da Slavimir Stojanović i akademik Otašević budu zaduženi za naš vizueli identitet. Rasli smso i rašćemo i ubuduće. Mislim da smo sada programski na pravom putu , znamo kako dalje i imamo velike planove.“

U planu je da se LIFFE u sledećem izdanju vrati svom poznatom septembarskom terminu, a želja i cilj organizatora je da letnja pozornica Leskovačkog kulturnog centra bude rekonstrisana i da grad i Festival dobiju bioskop na otvorenom, čiji je kapacitet 900 sedišta.

(Kurir.rs)

