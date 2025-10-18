Slušaj vest

Serija “Bolji život” počela je da se snima 1987. godine, a poslednja od 90 epizoda prikazana je u junu 1991. godine. Od tada do danas bezbroj puta je reprizirana, pa ne čudi što su čuveni Popadići i dalje popularni, a njihove priče svima poznate.

Jednu od najpopularnijih serija bivše Jugoslavije nastala je na osnovu scenaria koji su napisali Siniša i Ljiljana Pavić. Režiju potpisuju tri reditelja, između ostalih i Miša Vukobratović koji je nedavno preminuo.

Dvoje od petoro glumaca koji su činili glavnu postavu, više nije sa nama – Marko Nikolić i Boris Komnenić. Svetlana Bojković,Lidija Vukićević i Dragan Bjelogrlić i dalje vredno rade, a neretko se prisete i dogodovština sa snimanja.

Bolji život Foto: Ustupljene fotografije

Ceca Bojković, koja je igrala čuvenu Emiliju Popadić, profesorku latinskog jezika u gimnaziji, sada je u razgovoru za “Velike priče” otkrila i jedan podata koji je mnoge gledaoce zanimao.

Na pitanje gde je živela porodica Popadić, odgovorila je:

- Ona stara zgrada koja je snimana spolja nalazi se na Kopitarevoj gradini. To je bila adresa stare građanske porodice, koja ima salonski stan sa klavirom – ispričala je glumica, prenosi Hello.

Zgrada na Kopitarevoj gradini koja je poslužila za eksterijer stana porodice Popadić Foto: Tamara Trajković

Zanimljivo je to da je isti objekat iskorišćen i za radnju serija "Porodično blago", "Lisice", "Ulica lipa" i filma "Nešto između", a scene enterijera snimane su velikom studiju na Košutnjaku. Više od četiri godine bio je u potpunosti namešten i ništa nije menjano, o čemu je svojevremeno govorila i Ceca Bojković:

- Danas se sve snima mnogo brže. Mi smo "Bolji život" snimali jedno četiri i po godine, sa pauzama doduše. Ali to je bilo elegantno. Imali smo studio u kome je postavljen dekor stana familije Popadić. Mogućnost kadriranja je bila fantastična jer, ako ti nešto smeta ti možeš da pomeriš zid - rekla je Svetlana Ceca Bojković i dodala da se danas retko kad snima u televizijskom studiju:

- Sada ideš po objektima. Obično se ide u realne objekte, realne stanove itd, i tu si ograničen prostorom. Retko kad se snima u studiju. Nama je na snimanju "Boljeg života" bilo jako udobno. Imali i šminku i garderobu i kantinu, i radilo se recimo 6 sati dnevno. Taj dekor za stan Popadića, on je bio iznajmljen. Stajao je pet godina u tom studiju koji se danas više i ne upotrebljava - rekla je glumica.

Marko Nikolić i Svetlana Bojković u seriji Bolji život Foto: Printscreen You Tube

Glumica je rekla da je poznati televizijski reditelj Aleksandar Aca Đorđević prognozirao da će serija kao i glumci koji u njoj igraju dobiti na popularnosti tek posle četvrte epozode, što se ispostavilo kao tačno.

- Aca Đorđević nam je rekao - deco, nećete vi još biti prihvaćeni. Treba dve, tri, možda i četiri epizode da prođu i onda će serija dobiti na popularnosti. Tako je i bilo, mada glumci nisu u to vreme previše razmišljali o popularnosti. Bili smo vaspitani tako da nam bude važno da radimo kvalitetno. Danas glumci hoće da budu popularni, mada ne kažem da je tako kod svih - naglasila je glumica za "Kurir".

